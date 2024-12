Pierluigi Facchinetti, il bandito che doveva uccidere Berlusconi (DOCUSERIE)

(continua dopo la pubblicità)

Una docuserie in quattro puntate sui canali @frontedelblog e @andrlmbrd, tratta dal libro “Mio fratello più grande”, edito da Algama, racconta la vera storia di Pierluigi Facchinetti, il capo della banda della Val Cavallina e negli anni 80 il ricercato numero uno d’Europa.

LA TRAMA

Emi Facchinetti è oggi un artista apprezzato in tutta Europa: ha realizzato il monumento per Felice Gimondi e la Targa per i volontari del Covid, restaurato opere antiche ed esposto in importanti musei italiani ed esteri. Scolpisce, dipinge e insegna arte. Ma non è sempre stato così. Appassionato inventore fin da piccolo, fu infatti l’autore della più clamorosa evasione di sempre da un carcere di massima sicurezza, sostituendosi al fratello maggiore Pierluigi durante l’ora di colloquio nella prigione di Fresnes, l’Alcatraz francese da cui nessuno era mai riuscito a fuggire.

Se Emi di crimine non sapeva niente e decise di sacrificarsi con il suo ingegno per evitargli anni di prigione, Pierluigi era invece già un rapinatore di spessore internazionale, attivo soprattutto in Francia, Olanda e Svizzera.

Presto, dopo quella fuga, le polizie di tutta Europa si sarebbero unite per dare la caccia a lui e alla sua banda: la Banda Facchinetti, nota anche come la Banda della Val Cavallina. In questo libro, con l’ausilio dei documenti della polizia di Losanna, Emi racconta i retroscena della morte di Pierluigi, un rapinatore con strane armi ed addestramento da 007 e che nel 1987 aveva accettato l’incarico di sequestrare e uccidere Silvio Berlusconi da una misteriosa organizzazione della Costa Azzurra. Un sequestro che non volle portare a termine e che per il fratello fu alla base della sua fine. Perchè questa storia sembra un inverosimile thriller, ma è tutta maledettamente vera.

Nella prima puntata Emiliano Facchinetti racconta come suo fratello divenne un bandito, a causa di soprusi che la sua famiglia avrebbe subito da alcuni carabinieri. E rivela come diversi imprenditori e persone a capo di enti statali che conosce personalmente da giovani fossero rapinatori. Rapinatori a cui, rispetto al fratello, andò bene.

(Prima puntata in cima al post)

IL LIBRO: