Giovanni Galli e il figlio Niccolò, morto a 18 anni: “Un dolore da cui non si esce”

Giovanni Galli racconta come sia riuscito ad affrontare la tragedia di 22 anni fa: “Mi hanno aiutato la famiglia e la fede”

Giovanni Galli torna a parlare della morte a soli 18 anni del figlio Niccolò in un incidente stradale. E ammette: «Non si esce da quel dolore».

GIOVANNI GALLI, LA SCOMPARSA DEL FIGLIO

Niccolò stava seguendo le orme del padre nel mondo del calcio: era infatti un giovanissimo difensore del Bologna che si era fatto le ossa nell’Arsenal. Il 10 febbraio 2001 la sua vita fu spezzata mentre tornava a casa in motorino dopo l’allenamento. Il 22 maggio, quando avrebbe compiuto 40 anni, suo papà ha scritto su Instagram: «Quando penso a Niccolò, a quando ci rivedremo, spero prima di tutto di poterlo riconoscere. Perché non lo so se nell’Aldilà ci si ferma all’età della morte o se si invecchia come quaggiù. Saremo due entità astratte? Saremo due corpi? Chissà. Io lo devo rivedere. Buon compleanno Nicco».

UN DOLORE CHE TI ACCOMPAGNA SEMPRE

L’ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli e della Nazionale, è tornato a parlare di lui in un’intervista al Foglio, dicendo che dal dolore per quella morte «non se ne esce. È un percorso. Il percorso è quello di uno che improvvisamente inciampa su un gradino e cade per terra. Sei in ginocchio, strisci sul pavimento e devi decidere se rialzarti o continuare a camminare a quattro zampe. Per provare a rimetterti in piedi, hai bisogno di aiuto. L’aiuto più importante te lo può dare solo la famiglia. Dovunque andassi, è stata sempre con me».

Si è aggrappato all’amore della moglie e delle altre due figlie: «Ho conosciuto Anna quando avevo 17 anni e lei 14. Non ho mai smesso di amarla. Carolina e Camilla saranno sempre il mio orgoglio e la mia più grande consolazione. Oltre la famiglia, mi ha aiutato la fede». Quanto a Niccolò «il pezzo di strada fatto insieme è stato intenso, ma troppo breve. Magari riprenderà altrove, ma non so in quale dimensione. Rivedrò mio padre e mio figlio».

