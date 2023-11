Friends, gli attori della serie tv e la morte di Matthew Perry: “Eravamo una famiglia”

Arriva il primo messaggio congiunto del cast di Friends per l’improvvisa scomparsa dell’attore a soli 54 anni: “Siamo devastati”

Matthew Perry, a 48 ore dalla morte del protagonista di Friends, parlano gli altri attori della celeberrima serie tv. E in un comunicato congiunto scrivono: «Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia».

FRIENDS ERA UNA FAMIGLIA

Matthew è morto a soli 54 anni, nella Jacuzzi della sua abitazione di Los Angeles. Sono in corso gli accertamenti tossicologici per capire come sia potuto succedere. In casa non sono state trovate droghe, ma, riferisce il sito Tmz, gli inquirenti hanno rinvenuto diversi farmaci, di cui l’attore aveva abusato in passato fino ad una perforazione intestinale. Una vita difficile, segnata dall’alcol, aveva sempre accompagnato i suoi successi. Ma era sempre rimasto nel cuore di tutto il cast del telefilm.

Così, alla rivista People, è giunto il comunicato degli altri attori, ovvero Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Scwimmer: «Siamo tutti assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma ora ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e affrontare questa perdita incomprensibile».

UN PENSIERO PER I SUOI CARI

Gli attori rivolgono i loro pensieri «alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che lo hanno amato in tutto il mondo». Prima di loro i creatori della serie, Marta Kauffman e David Crane, nonché lo stesso produttore esecutivo, Kevin Bright, si erano detti «scioccati e profondamente, profondamente rattristati per la scomparsa del nostro amico Matthew. Ci sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante».

