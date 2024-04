Alla Juve che ha scelto Thiago Motta c’è chi sta con Max Allegri

(continua dopo la pubblicità)

Da una parte importante della tifoseria bianconera e’ quindi arrivato un altro forte messaggio d’affetto e di sostegno per Massimiliano Allegri. I Viking Juve, uno degli storici gruppi ultrà della Vecchia Signora, hanno chiesto infatti la permanenza del tecnico juventino attraverso un lungo striscione esposto all’esterno dell’Allianz Stadium: “Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare!“. Tutto documentato in una storia Instagram degli stessi Viking Juve. E il trainer juventino che ne pensa?

“Mi hanno sempre insegnato che di sicuro non c’è niente”. Così, dopo il pari interno ( brutto 0 a 0) col Milan, nella sfida terza contro seconda del campionato, il tecnico della Juve Allegri ha parlato, aggiungendo: “Io sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi fino a ora. Abbiamo due obiettivi, tutti e due abbastanza vicini, speriamo di essere bravi e un pizzico più fortunati per vincere. Ai ragazzi non posso rimproverare niente: non è facile giocare in questi momenti alla Juventus, per loro è un momento di crescita perché sono periodi pesanti”.



Ah… Allegri non allenerà la Vecchia Signora a partire dal prossimo mese di luglio. Cristiano Giuntoli ha individuato in Thiago Motta il suo sostituto. Come gioca lenta e a strappi, la Juventus di Allegri, no?

Stefano Mauri