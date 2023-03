L’Esorcista torna sul grande schermo, con Linda Blair ed Ellen Burstyn

David Gordon Green, negli ultimi anni balzato agli onori di cronaca per aver firmato la trilogia sequel Halloween, che con il primo capitolo datato 2018 si ricollega direttamente all’originale del ’78 diretto da Carpenter, non tenendo in considerazione i 9 capitoli che in questi anni hanno fatto della maschera di Michael Myers uso ed abuso, ora torna nei cinema di tutto il mondo rimaneggiando un altro caposaldo dell’horror mondiale: L’esorcista. – SPECIALE CINEMA HORROR

E se la notizia già di per sé ha destato non poche preoccupazioni tra i fans del satanic movie per eccellenza, trattandosi di un reboot nel caso specifico, nelle ultime ore un’altra novità ha fatto parlare del progetto in ogni dove: secondo quanto riportato da Above the Line, Linda Blair, la protagonista della pellicola demoniaca cult diretta da William Friedkin e tratta dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, ha preso parte alle riprese del film.

Non solo, però. Al suo fianco, infatti, ci sarà anche Ellen Burstyn, che “nel film più terrificante di tutti i tempi”, come lo ha definito la critica mondiale, rivestiva i panni della madre di Reagan (Blair).

Un portavoce della Blumhouse, casa di produzione dell’adattamento di David Gordon Green, ha però specificato che la Blair sarebbe stata coinvolta come consulente, non confermando quindi se apparirà nel lungometraggio. Stando ad alcuni rumors, l’attrice sarebbe infatti rimasta sul set solamente per pochi giorni.

Ne sapremo di più a breve: il reboot infatti è atteso nelle sale dal 13 ottobre.

La trama del L’esorcista

Basato su uno script ideato da Danny McBride e Scott Teems, L’esorcista racconterà di un nuovo caso di possessione demoniaca. Un padre, preoccupato per la salute di sua figlia, si rivolgerà in cerca d’aiuto a Chris MacNeil (Burstyn), madre di Regan, la ragazzina al centro della vicenda della pellicola originale. Protagonista è la giovane Lyda Jewett.

Ad interpretare “suo” padre sarà invece Leslie Odom Jr. Nel cast anche Ann Dowd, Jennifer Nettles e la giovane Olivia Marcum.

Nico Parente

