Russell Crowe interpreta padre Amorth ne “L’esorcista del Papa”

Diretto da Julius Avery, L’esorcista del Papa è un horror in tutto e per tutto catalogabile nel filone esorcistico con il premio Oscar Russell Crowe a vestire i panni dello scomparso esorcista vaticanista Gabriele Pietro Amorth, che ha trascorso la sua intera esistenza a combattere il Diavolo, o meglio chi si affermava essere da questo posseduto. Sarebbero infatti oltre 100mila gli esorcismi eseguiti da Amorth, alcuni dei quali raccontati nei suoi best sellers dai quali poi il film, scritto a quattro mani da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos, attinge per lo sviluppo di questa trasposizione che vede Crowe coadiuvato sul set da Daniel Zovatto, Alex Essoe e Franco Nero. Proprio quest’ultimo interpreta, sotto la direzione di Avery, il pontefice ed esponente della Chiesa nel mondo.

L’esorcista del Papa, muovendosi su una trama tanto abusata quanto scontata, sottile e pretestuosa, ci presenta un Amorth incaricato di indagare sulla terrificante possessione di un ragazzo. Ma da quanto traspare dal trailer, rilasciato da Sony, che produce il film, finirà per scoprire una cospirazione secolare che la Santa Sede ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Dopo essere stato portato sul grande schermo, fuori concorso alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, dal pioniere indiscusso del sottogenere esorcistico William Friedkin (L’esorcista) nel documentario The Devil and Father Amorth, ora il cavaliere di Dio torna in questo titolo a stelle e strisce che è già attesissimo dal pubblico di tutto il mondo.

Pregando di non uscire dalla sala con l’amaro in bocca per un’ottima idea che delude le aspettative, intanto guardate il trailer…