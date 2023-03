Scream VI e una campagna marketing…da urlo! Ghostface avvistato per strada

In attesa del ritorno in grande stile di Scream 6, Ghostface è stato avvistato per strada in numerose città americane. Ecco cosa sappiamo…

Mancano pochi giorni ormai al ritorno nelle sale di Ghostface (appuntamento il 9 marzo), uno dei movie maniac più celebri degli ultimi decenni, balzato agli onori di cronaca sin dal suo esordio sul grande schermo, per la regia di Wes Craven, su copione di Kevin Williamson, nel 1996, con Scream.

Giunti a quello che è il sesto capitolo che, per l’occasione, sposterà l’azione nella Grande Mela (“New York, New Rules” l’accattivante claim) per la regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, al timone dal precedente requel (così presentato per via del suo mix tra reboot e sequel), il nuovo titolo della saga slasher, che dovrà fare a meno della scream-queen per antonomasia Neve Campbell (la celebre Sidney Prescott) per far posto a Jenna Ortega, si preannuncia come il più violento, terrificante e sanguinario dell’intera saga.

Dalle prime immagini sappiamo che questa volta “sarà diverso”: Ghostface avrà un differente modo di agire e colpire, così come presenta, oltre a un nuovo e ben più ampio (dopo la Hollywood del terzo capitolo) terreno di gioco, una maschera differente, mal ridotta, datata e usurata. Cosa vorrà significare? Questo lo scopriremo a breve.

Nel frattempo, sta facendo discutere quella che si è scoperto poi essere (dopo non pochi sobbalzi gratuiti) una vera e propria campagna promozionale pianificata dalla casa di produzione Paramount, che in questi giorni ha sguinzagliato per le vie di alcune città statunitensi Ghostface in carne e ossa.

Fan, curiosi e media hanno parlato di veri e propri “avvistamenti”, con tanto di immagini immortalate dalle telecamere delle forze dell’ordine e addirittura cittadini terrorizzati dalla inquietante apparizione a tal punto da far squillare i centralini delle stazioni di polizia in California, Colorado e Arizona.

I fermo immagine, che mostrano il killer mascherato fissare dritto nelle camere posizionate agli angoli delle strade, non sono certo rassicuranti, ma ciò che ha lasciato pensare da subito a una strategia di marketing (e non ad allarmanti casi di emulazione) è stata la condivisione delle foto sui canali social ufficiali dedicati alla saga, facendo letteralmente impazzire il web.

Insomma, una campagna da urlo!

Nico Parente