The well: il ritorno (si spera) di Federico Zampaglione al cinema di paura

Federico Zampaglione torna a dirigere un thriller soprannaturale. The well, questo il titolo del film con protagonista Lauren LaVera

Federico Zampaglione, leader e voce dei Tiromancino, torna dietro la macchina da presa per dirigere un thriller soprannaturale.The well, questo il titolo del film le cui riprese avranno inizio il 6 marzo, per quattro settimane, tra Sambuci (Tivoli) e Roma.

Protagonista sarà Lauren LaVera, di recente balzata agli onori di cronaca per la sua partecipazione allo splatter a stelle e strisce campione d’incassi Terrifier 2, che per Zampaglione, anche sceneggiatore del film assieme a Stefano Masi, vestirà i panni di Lisa Gray, una giovane restauratrice, figlia d’arte, che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale.

Ignara, metterà la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata al dipinto attraverso il quale verrà risvegliato un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo, imprigionato sul fondo di un pozzo.

Tra i protagonisti, anche la ex moglie del regista e già protagonista del poco fortunato thriller a tinte erotiche Tulpa Claudia Gerini, coadiuvata sul set da Giovanni Lombardo Radice, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani e Yassine Fadel.

Ecco quindi che Federico Zampaglione ci riprova, nonostante critica e pubblico con l’argentiana pellicola Tulpa siano stati poco clementi verso il suo tentativo di omaggiare il cinema giallo made in Italy che fu. Per l’occasione, il cantante dei Tiromancino sembra stavolta voler attingere da fonti avatiane per il suo nuovo titolo da brividi.

In particolare a quell’Avati de La casa dalle finestre che ridono, già solo per il ruolo di restauratrice assegnato a LaVera, che allo spettatore più addentrato non può non far balzare alla mente Stefano (Lino Capolicchio), smarrito, corpo e anima, nella desolata provincia ferrarese, costretto a scontrarsi con l’omertà di un recondito villaggio di campagna e una lunga scia di sangue che riporta al pittore pazzo Buono Legnai, dedito a macabri e sanguinari rituali per immortalare la morte.

Un morboso intreccio familiare al quale Zampaglione strizza certamente l’occhio con The well.

Ma se l’azzardo di volersi accostare ad Argento in tarda età, dopo aver conquistato faticosamente larga fetta della fandome horror italiana e non con Shadow, certamente non ha premiato il talento e la volontà del cantante e regista di voler omaggiare il cinema giallo che tanto ha fruttato ai botteghini da fine Sessanta in poi, quello di voler rievocare un titolo culto quale La casa dalle finestre che ridono non sarà certo una prova meno impegnativa o clemente.

Confidando che il ritorno al cinema “de paura” di Zampaglione non si riveli un autosacrificio in favore della gogna mediatica più che un atto di devozione vero e proprio, attendiamo impazienti l’uscita di The well.