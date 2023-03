NOTTE IN GIALLO: una serata tra cronaca nera e thriller d’autore

SHATTER Edizioni e GIALLO BERICO presentano “NOTTE IN GIALLO”, una serata all’insegna del brivido tra cronaca nera, cinema e thriller d’autore.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 marzo 2023, presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI), dove di recente si è svolta la seconda edizione di GIALLO BERICO, che ha visto ospiti, tra gli altri, il regista Lamberto Bava e l’attrice Mirella D’Angelo.

Evento spin-off ideato e promosso dalla casa editrice vicentina, con il patrocinio del Comune di Barbarano Mossano, “NOTTE IN GIALLO” dedica uno speciale al delitto di Avetrana, il tragico fatto di sangue che ha visto vittima, nel comune della provincia di Taranto, il 26 agosto 2010, la quindicenne Sarah Scazzi, e che ha portato alla condanna di Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente zia e cugina della ragazza.

Ma, a distanza di quasi 13 anni, quel delitto nasconde ancora molte anomalie. Come altri grandi gialli, ha da subito interessato l’opinione pubblica, ma non l’ha divisa. La condanna per omicidio delle due donne e di Michele Misseri, riconosciuto quale complice nell’occultamento del cadavere, viene ancora oggi da molti considerato un irreprensibile atto di giustizia. Eppure, esaminando più in profondità gli atti dell’inchiesta, si scopre che è molto più verosimile un’altra verità, comunque tragica. A fare luce su questo fatto di sangue che ha sconvolto l’intera Italia sarà per l’occasione il giallista Rino Casazza, autore della controinchiesta Il delitto di Avetrana (Algama).

Interverranno nel corso dell’incontro numerosi esperti: Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, autori del doc Tutta la verità sul delitto di Avetrana; il legale difensore di Sabrina Misseri, Nicola Marseglia; Roberta Sacchi, psicologa forense e criminologa.

Ma non solo nera. Anche il giallo infatti sarà protagonista della serata, con la presentazione del nuovo agghiacciante thriller dello sceneggiatore e scrittore Antonio Tentori “SOGGETTIVA DI UN DELITTO” (SHATTER Edizioni). Protagonista della trama sanguinaria è lo sceneggiatore Francesco Terzi, autore di un copione ispirato a un omicidio avvenuto a Bracciano e rimasto insoluto. Durante un sopralluogo in compagnia del regista Daniele Mantovani, qualcuno ruba la sceneggiatura. Potrebbe essere una concreta minaccia. Lo sceneggiatore aiuterà il regista a scoprire l’autore del furto, ma nel frattempo l’assassino è costretto a uccidere ancora.

Ad aprire la serata sarà la presentazione di un altro attesissimo volume, targato SHATTER, a firma di Alessandro Romano e dedicato al regista e scrittore polacco ̇ł.

Zulawski è un autore originale e difficilmente classificabile. Scrittore prolifico (più di trenta testi), come cineasta rimane scolpito nella memoria per poco più di una dozzina di pellicole sempre in bilico tra autobiografia, visioni millenariste, amour fou appassionato ed erotismo mai banale.

Dall’esordio fulminante con La Terza parte della notte, passando per opere magistrali come Possession, L’amour Braque, fino all’ultimo Cosmos, ha sempre portato avanti un suo personale discorso cinematografico con temi ricorrenti, tra i quali l’Apocalisse, la Gnosi, il Doppio, il connubio tra arte e vita, regalando ai propri interpreti (specialmente femminili) performance di grande impatto.

La serata all’insegna del brivido, a ingresso libero, avrà inizio alle 19.00.