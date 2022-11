Kiev: tornano acqua, luce e gas. Ma nella regione ci sono i primi morti per il freddo

A Kiev ripristinata la rete idrica, la corrente, il gas e la telefonia mobile. Arrivano i primi morti per il freddo. E una voce clamorosa: i russi potrebbero abbandonare la centrale nucleare di Zaporizhzhia

A Kiev sono tornati in funzione quasi del tutto acqua, gas, corrente elettrica e rete cellulare, come scrive il il Kyiv Independent. Ma il devastante gelo sta provocando i primi morti, come riportano i media ucraini, e proprio nella regione di Kiev. Soprattutto perché la gente cerca di ingegnarsi per trovare alternative per riscaldarsi.

I morti per il freddo di Kiev

Così, a Vyshgorod, un anziano è morto dopo aver cercato di accendere una caldaia a combustibile solido: la caldaia è esplosa. E nel distretto di Buchansky, una famiglia che aveva acceso un generatore elettrico in casa è stata avvelenata dal monossido di carbonio: lui è morto, la moglie è in ospedale. Caso simile a Gostomel. E le previsioni del tempo prevedono un peggioramento ulteriore del clima.

Russi via dalla centrale?

Una notizia clamorosa arriva però da Zaporizhzhia. Secondo Petr Kotin, presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom, i russi potrebbero abbandonare la centrale nucleare: “Nelle ultime settimane abbiamo effettivamente avuto informazioni secondo cui ci sono segnali che i russi potrebbero lasciare la centrale di Zaporizhzhia. È troppo presto per dire che l’esercito russo stia lasciando l’impianto” tuttavia “c’è l’impressione che stiano facendo le valigie e rubando tutto quello che riescono a trovare”.

Kotin sottolinea che “sulla stampa russa viene indicato che potrebbe valere la pena di abbandonare la centrale di Zaporizhzhia e di porla sotto il controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)”.

