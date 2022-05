Andrea Sceresini: “Io che sono stato nel Donbass vi racconto cosa succede davvero”

Andrea Sceresini, noto giornalista d’inchiesta, è un profondo conoscitore della situazione in Ucraina e nel Donbass per aver pubblicato nel 2015, insieme a Lorenzo Giroffi, un reportage intitolato “Ucraina, la guerra che non c’è”, recentemente riproposto con un aggiornamento agli ultimi sviluppi del conflitto militare in quelle terre, sotto il titolo “Ucraina, la guerra che non c’era”.

Sceresini non ha esaurito il suo interesse per le sorti dello scontro tra Ucraina e Russia, tanto che prevede a breve di ritornare sul posto per una nuova inchiesta giornalistica.

Suoi documentari e speciali sull’argomento sono stati trasmessi dalle principali emittenti nazionali, a partire dalla Rai.

La sua testimonianza è particolarmente utile a meglio inquadrare i motivi e gli sviluppi della crisi sfociata a febbraio nell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca.

Lo scrittore noir Rino Casazza lo ha intervistato per Fronte del Blog.

L’INTERVISTA AD ANDREA SCERESINI:

