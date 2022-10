Gran Bretagna, sondaggio choc: un inglese su tre lava le lenzuola una sola volta l’anno

Un terzo degli inglesi lava le lenzuola una sola volta l’anno. Lo rivela uno sondaggio pubblicato su vari tabloid del Regno Unito.

E non è l’unica, incredibile sorpresa che emerge dal sondaggio svolto su un campione di 2 mila britannici. Ecco tutti i dettagli

Il 30% degli inglesi lava le lenzuola una volta l’anno. Lo rivela il sondaggio, svolto su un campione di 2 mila persone, di Hammonds Furniture, leader britannico nell’arredo di casa.

Lo studio trova spazio su vari giornali del Regno Unito, tra cui la versione inglese del quotidiano Metro.

Michael Townsend, l’incredibile storia del ragazzo che ha vissuto 4 anni nascosto in un centro commerciale – VIDEO

Non solo lenzuola

Ricordate la penosa copertina dell’Economist in cui gli inglesi, per prendersi in giro in merito alla traballante situazione politica, si paragonavano agli italiani con pizza e spaghetti? Beh, forse da domani il metro di paragone per chi non rispetta l’igiene potrebbe essere un Big Ben con una lavatrice.

Morto Amou Haji, “l’uomo più sporco del mondo”: 94 anni, non si lavava da 50 – VIDEO

Non ci sono infatti solo le lenzuola nel sondaggio che mette in luce le loro pessime abitudini: il 36% degli inglesi lava le coperte solo una volta all’anno e il 18% ha ammesso di lavare i jeans una sola volta in 365 giorni. Anche gli indumenti invernali come sciarpe, guanti e cappelli vengono lavati raramente.

Le persone sono più pulite quando si tratta dei loro asciugamani: il 40% delle persone li lava dopo ogni utilizzo, il 45% dopo cinque utilizzi.

I Whitaker, lo strano caso della famiglia consanguinea più famosa degli Stati Uniti – GUARDA