Il delitto di Sarah Scazzi: “Con questa testimonianza faremo riaprire il caso” – ESCLUSIVO

Sarah Scazzi: Nicola Marseglia, avvocato di Sabrina Misseri, e i giornalisti Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, autori di “Tutta la verità sul caso di Avetrana” tornano a parlare del caso con audio e documenti esclusivi in una lunga videointervista rilasciata a Rino Casazza per Fronte del Blog

Nuova puntata sul delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana. Il giallista Rino Casazza intervista ancora i giornalisti Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, autori del documentario “Tutta la verità sul caso di Avetrana”, mandato in onda da Discovery Channel, e Nicola Marseglia, avvocato di Sabrina Misseri, condannata insieme alla madre Cosima Serrano per il delitto di Sarah Scazzi.

Con audio e documenti esclusivi, l’attenzione si concentra sulla testimonianza chiave per la sentenza: quella del testimone oculare Giovanni Buccolieri, il fioraio che avrebbe visto mamma e figlia il giorno della scomparsa di Sarah.

Il termine “avrebbe” non è casuale. Il testimone chiave, infatti, ha sempre dichiarò che il suo racconto non era reale, ma frutto di un sogno.

Liliana Resinovich, dai codici bancari spariti ai veleni: i tasselli di un enigma – GUARDA

Al processo non si è potuta approfondire la questione in quanto Buccolieri, incriminato per false dichiarazioni al pm a causa della non chiara natura onirica della sua testimonianza, non ha deposto, avvalendosi della facoltà di non rispondere in attesa che il procedimento penale a suo carico si definisse. Dopo che, recentemente, la Cassazione l’ha dichiarato prosciolto per prescrizione del reato, l’uomo ha continuato a confermare la sua versione.

L’ultimo giorno di Simonetta Cesaroni – GUARDA

Proprio per questo gli avvocati di Sabrina e Cosima hanno inoltrato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per violazione dei diritti della difesa. E sono in attesa di un pronunciamento che, qualora ritenesse giustificate le sue rimostranze, potrebbe preludere ad una revisione del processo, come stabilito dalla sentenza 113/2012 della Corte Costituzionale.

La nuova puntata sul delitto di Sarah Scazzi:

