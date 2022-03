Sarah Scazzi e il giallo di Avetrana: “Ecco perché il caso non è chiuso” – VIDEO

(continua dopo la pubblicità)

Il giallista Rino Casazza intervista per Fronte del Blog l’avvocato Nicola Marseglia, legale di Sabrina Misseri. Oltre a Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, giornalisti e autori del documentario “Tutta la verità” sul giallo di Avetrana, in onda da Discovery Channel. Con l’aiuto di audio, video e documenti processuali, viene ricostruito l’omicidio di Sarah Scazzi (VIDEOINCHIESTA IN CIMA E IN FONDO AL POST)

IL CASO DI SARAH SCAZZI

Il delitto di Avetrana, iniziato con la misteriosa scomparsa della giovane Sarah Scazzi il 26 agosto del 2010, e conclusosi il successivo 6 ottobre con il ritrovamento del suo cadavere, rappresenta un unicum nella storia della cronaca nera italiana.

C’è un reo confesso, Michele Misseri, lo zio della vittima che – dopo aver fornito alcune versioni contrastanti – continua a proclamarsi a gran voce unico assassino, ma non viene creduto.

C’è la zia della vittima, Cosima Serrano, che si protesta innocente, ma viene inchiodata dalle dichiarazioni di un testimone oculare, il quale, tuttavia, affermare che quanto ha visto non è un fatto reale, ma un sogno.

C’è la cugina della vittima, Sabrina Misseri, chiamata in causa, oltre che dal “sogno”, da una serie di testimoni che dopo averle fornito un alibi inattaccabile, cambiano tutti gli orari.

C’è poi la mancanza di un credibile movente sia per Cosima Serrano che Sabrina Misseri.

Entrambe sono state condannate definitivamente all’ergastolo.

Il caso è ora all’attenzione della Corte di Strasburgo, cui i legali di Sabrina e Cosima si sono rivolti lamentando la violazione dei diritti della difesa. In caso di condanna dell’Italia, il processo potrebbe essere rifatto.

LA VIDEOINCHIESTA DI RINO CASAZZA:

