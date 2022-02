Michelle Pfeiffer, la vera storia di un’icona di Hollywood

(continua dopo la pubblicità)

Cassiera e poi stenografa, Michelle Pfeiffer arriva alla recitazione dopo aver vinto un concorso di bellezza. La mamma della provincia di Catanzaro, gli esordi, i successi, la vita privata e i 4 clamorosi ruoli rifiutati per film diventati cult assoluti: ecco la sua vera storia

Michelle Pfeiffer, o meglio Michelle Marie Pfeiffer, nasce il 29 aprile 1958 a Santa Ana, in California, seconda di quattro figli di Richard Pfeiffer, un appaltatore di impianti di aria condizionata, e Donna Jean, una casalinga italiana nata Taverna, in provincia di Catanzaro. Ha un fratello maggiore, Rick, e due sorelle più giovani: Dedee, attrice televisiva e cinematografica, e Lori. Il nonno paterno di Michelle era di origini tedesche e sua nonna paterna aveva antenati inglesi, gallesi, francesi, irlandesi e olandesi, mentre il nonno materno era di origini svizzero-tedesche e sua moglie aveva origini svedesi.

La vera storia di Nicole Kidman – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

Trenta star di Hollywood al loro esordio: sapresti riconoscerle? – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

La giovane Michelle frequenta la Fountain Valley High School, diplomandosi nel 1976. Lavora come cassiera al supermercato Vons e frequenta il Golden West College. Lavora per un breve periodo come stenografa e, dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Orange County nel 1978 e classificatasi sesta a Miss California, decide di intraprendere la carriera di attrice, e sono proprio questi concorsi che le aprono le porte delle audizioni per la televisione e il cinema.

Ricordi La casa nella prateria? Ecco la vera storia degli Ingalls, tra fiction e realtà – GUARDA

Che fine hanno fatto le dive delle telenovelas? – GUARDA

Trionfi ed errori

Nel 1981, Michelle sposa l’attore e regista Peter Horton – dal quale divorzia sette anni dopo – e adotta una bambina, Claudia Rose, prima di risposarsi nel 1993 con il produttore David E. Kelley, con cui avrà un figlio, John Henry. Nella sua lunga carriera di attrice – ma anche nelle vesti di cantante – conquista numerosi premi: Oscar, Golden Globe, Donatello, Emmy e altri. «Ho lavorato così duramente per così tanto tempo, anche quando i miei figli erano più piccoli, prima che andassero a scuola».

Il primo a credere in lei è Brian De Palma, che la scrittura per il ruolo della pupa di un boss come Al Pacino, nel superbo “ Scarface ”. Nel 1987 si lascia sedurre dal fascino mefistofelico di Jack Nicholson in “ Le streghe di Eastwick ”, e nell’anno seguente è candidata all’Oscar per l’interpretazione dell’eterea Madame Marie de Tourvel, in “ Le relazioni pericolose ”.

BOB CRANE, UN DELITTO IRRISOLTO DA “GLI EROI DI HOGAN” – GUARDA

Che fine hanno fatto i Jefferson? – GUARDA

Una seconda candidatura all’Oscar arriva nel 1990 – preceduta dalla vittoria ai Golden Globe – per l’interpretazione della cantante Susie Diamond ne “ I favolosi Baker ”. Nel 1992 Tim Burton le cuce addosso (con il latex) il ruolo della graffiante Catwoman, in “ Batman – Il ritorno ”. Gli anni 2000 vedono l’artista sotto la guida di Martin Scorsese, o al fianco di colleghi come Harrison Ford, Robert De Niro e Tommy Lee Jones.

Proverbiali i suoi rifiuti di interpretare film che poi si sono rivelati un grande successo, in particolare “ Thelma & Louise ” (la parte fu poi assegnata a Geena Davis), “ Basic Instinct ” (ruolo poi attribuito a Sharon Stone), “ Il silenzio degli innocenti ” (poi affidato 63 anni e non nasconderli a Jodie Foster) e “ Pretty Woman ” (interpretata da Julia Roberts).

Tv Nostalgia/ Tutti i segreti del dottor Sloan e di “Detective in corsia” – GUARDA

Sensibile e passionale

Per quanto riguarda la sua personalità, Pfeiffer è pacificatrice per natura e a questo scopo impiega la sua notevole forza interiore. È anche estremamente sensibile, perspicace e – inaspettatamente – un po’ timida, e queste qualità sono sia i suoi punti di forza, sia i suoi punti deboli. Ama la musica e la poesia, ha occhio per la bellezza e un fine senso dell’equilibrio e del ritmo, ma soprattutto adora la semplicità. «Amo i miei vestiti della linea Armani, ma in casa mi piace la roba comoda, come un paio di jeans e una maglietta sudata», confessa l’attrice. «Sento meno pressione a vestire in modo giovanile. Ho 63 anni e tutti lo sanno e i jeans sono la mia uniforme, ne ho circa 15 paia».

La vera storia dello Zio Fester, da bimbo prodigio con Chaplin alla famiglia Addams – GUARDA

Michelle è un’amante sensibile e appassionata, e la sua percettività la rende consapevole dei bisogni e dei desideri dei suoi partner, che riesce a soddisfare con una delicatezza quasi magica. «Nelle nostre vite complicate non siamo attrezzati a trovare la gioia, non perché ce ne sia poca nel mondo, ma perché non sappiamo riconoscerla. Capire se stessi, i propri desideri più profondi spesso ci dice che inseguiamo falsi miti. Per questo continuiamo a fare gli stessi errori». Grazie, adorabile Michelle.

Primo Terzi per Cronaca Vera