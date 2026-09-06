Emma Marrone è una di noi. Per questo spacca con la sua musica e piace un sacco

Emma Marrone: vera, diretta, sincera e bella in tutti i sensi, venerdì scorso, via social ha ricordato il padre Rosario, andatosene troppo presto, nel settembre 2022. E questi, per Emma Marrone sono giorni importanti e pre concerto: in cartello il 9 settembre all’ippodromo San Siro di Milano,
E da giovedì 10 settembre, la Regina del PopRock italiano penserà soltanto alle nuove canzoni per il nuovo album. Emma piace perché è libera e appassionatamente vera.
Stefano Mauri
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