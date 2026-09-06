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Emma Marrone è una di noi. Per questo spacca con la sua musica e piace un sacco

Via social, la Regina del Pop & Rock ha ricordato il padre Rosario

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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Emma Marrone: vera, diretta, sincera e bella in tutti i sensi, venerdì scorso, via social ha ricordato il padre Rosario, andatosene troppo presto, nel settembre 2022. E questi, per Emma Marrone sono giorni importanti e pre concerto: in cartello il 9 settembre all’ippodromo San Siro di Milano,

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Foto da una video postato sui social da Emma


E da giovedì 10 settembre, la Regina del  PopRock italiano penserà soltanto alle nuove canzoni per il nuovo album. Emma piace perché è libera e appassionatamente vera.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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