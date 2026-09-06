Ma se alla fine, segna sempre il “panchinaro” Federico Gatti, la Juve è migliorata o no rispetto alla scorsa, grigia, stagione?

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato del pareggio contro il Milan: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto l’opportunità di vincerla però è però è stata importante la reazione. I cambi hanno fatto molto bene, chi entra ci dà una mano ed è molto importante per noi”.



Già, ma se alla fine, il gol bianconero l’ha realizzato Federico Gatti, subentrato e quindi non titolare e forse, sul mercato, questa Juventus è migliorata rispetto a quella dello scorso anno? Detto ciò ricordiamo che Cisse ha illuso il Milan, Gatti invece ha appunto salvato la Juve in pieno recupero. Finisce 1-1 il big match dell’Allianz Stadium.

Stefano Mauri