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Ma se alla fine, segna sempre il “panchinaro” Federico Gatti, la Juve è migliorata o no rispetto alla scorsa, grigia, stagione?

Il centrocampista bianconero Locatelli applaude la reazione della Juventus dopo il vantaggio del Milan

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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Foto da Chatgpt

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato del pareggio contro il Milan: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto l’opportunità di vincerla però è   però è stata importante la reazione. I cambi hanno fatto molto bene, chi entra ci dà una mano ed è molto importante per noi”.

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Foto da Chatgpt

Già, ma se alla fine, il gol bianconero l’ha realizzato Federico Gatti, subentrato e quindi non titolare e forse, sul mercato, questa Juventus è migliorata rispetto a quella dello scorso anno? Detto ciò ricordiamo che Cisse ha illuso il Milan, Gatti invece ha appunto salvato la Juve in pieno recupero. Finisce 1-1 il big match dell’Allianz Stadium.

Stefano Mauri

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Federico Gatti Juve Juventus milan
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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