Belen Rodriguez mi consenta: pensi a ciò che la fa stare bene. E riparta da quello

“Si dice che sono brutta, che cammino come un malvivente, che ho le gambe storte e che mi muovo con aria spavalda, che sembro Leguisamo, che il mio naso è appuntito, che la figura non mi aiuta e che la mia bocca è una cassetta delle lettere. Se chiacchiero con Luis, con Pedro o con Juan, gli uomini stanno sempre a parlare di me. Criticano se ho già perso la linea, fanno caso se vado, se vengo o se sono andata. Si dicono tante cose, ma se la faccenda non interessa, perché perdono la testa occupandosi di me?.



lo so che molti disprezzano la mia compagnia, ma sospirano e muoiono quando pensano al mio amore. E più di uno si scioglie se sospiro, e restano lì se li guardo, a sbuffare come una Ford. Se sono brutta, facciamo finta di sì, che di questo ancora non me ne sono accorta. In amore so solo una cosa: che a più di un tonto ho fatto fare molta strada a piedi. Potranno dire, potranno parlare, e mormorare e ragliare, ma la bruttezza che Dio mi ha dato, in molte me l’hanno invidiata! E non diranno che me la sono tirata, perché modesta sono sempre stata… lo sono così!”.

Così ha postato via social Belen Rodriguez. E a questo punto noi aggiungiamo: Belen pensa soprattutto cosa ti fa stare bene. E goditelo tutto, poiché ti meriti il meglio.

Stefano Mauri