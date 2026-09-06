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Belen Rodriguez mi consenta: pensi a ciò che la fa stare bene. E riparta da quello

La showgirl argentina sta vivendo un periodo particolare. Ma ha le carte in regola per svoltare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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“Si dice che sono brutta, che cammino come un malvivente, che ho le gambe storte e che mi muovo con aria spavalda, che sembro Leguisamo, che il mio naso è appuntito, che la figura non mi aiuta e che la mia bocca è una cassetta delle lettere. Se chiacchiero con Luis, con Pedro o con Juan, gli uomini stanno sempre a parlare di me. Criticano se ho già perso la linea, fanno caso se vado, se vengo o se sono andata. Si dicono tante cose, ma se la faccenda non interessa, perché perdono la testa occupandosi di me?.
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lo so che molti disprezzano la mia compagnia, ma sospirano e muoiono quando pensano al mio amore. E più di uno si scioglie se sospiro, e restano lì se li guardo, a sbuffare come una Ford. Se sono brutta, facciamo finta di sì, che di questo ancora non me ne sono accorta. In amore so solo una cosa: che a più di un tonto ho fatto fare molta strada a piedi. Potranno dire, potranno parlare, e mormorare e ragliare, ma la bruttezza che Dio mi ha dato, in molte me l’hanno invidiata! E non diranno che me la sono tirata, perché modesta sono sempre stata… lo sono così!”.

Così ha postato via social Belen Rodriguez. E a questo punto noi aggiungiamo: Belen pensa soprattutto cosa ti fa stare bene. E goditelo tutto, poiché ti meriti il meglio. 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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