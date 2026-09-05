Sarah Toscano è l’artista pop che può accendere, a modo suo e con novità, la musica italiana

“Leggo commenti dove dicono che ho fatto tutto e non ho fatto niente bene, intanto ho vinto amici, intanto sono andata a Sanremo, intanto ho fatto un film da protagonista. Quindi io sono orgogliosa di me stessa, e me lo dico anche da sola. Sono contenta, sono fiera e va bene così”

Così via social, ripresa da Fanpage, mtempo fa aveva postato via social Sarah Toscano: artista in gamba e voce interessantissima della musica Italiana. E Dagospia, sito internet molto informato sui fatti, sabato 5 settembre, alla cantautrice Sarah Toscano ha dedicato un bel servizio. Brava, molto esigente con sé stessa, sportiva, con la testa sulle spalle, e appassionatissima al canto e alla musica, la cantante di Vigevano, nel 2027, tornerà in gara al Festival di Sanremo?

Stefano Mauri