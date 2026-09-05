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Sarah Toscano è l’artista pop che può accendere, a modo suo e con novità, la musica italiana

La cantautrice di Vigevano sarà in gara al Festival di Sanremo 2027?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Settembre 2026
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Foto da Instagram

“Leggo commenti dove dicono che ho fatto tutto e non ho fatto niente bene, intanto ho vinto amici, intanto sono andata a Sanremo, intanto ho fatto un film da protagonista. Quindi io sono orgogliosa di me stessa, e me lo dico anche da sola. Sono contenta, sono fiera e va bene così”

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Foto da Instagram

 

Così via social, ripresa da Fanpage, mtempo fa aveva postato via social Sarah Toscano: artista in gamba e voce interessantissima della musica Italiana. E Dagospia, sito internet molto informato sui fatti, sabato 5 settembre, alla cantautrice Sarah Toscano ha dedicato un bel servizio. Brava, molto esigente con sé stessa, sportiva, con la testa sulle spalle,  e appassionatissima al canto e alla musica, la cantante di Vigevano,  nel 2027, tornerà in gara al Festival di Sanremo?

Stefano Mauri

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Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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