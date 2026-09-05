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Elodie e Franceska vanno forte e si amano fortissimo

Estate al massimo per la cantante e la ballerina sempre più innamorate

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Settembre 2026
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Mare cristallino di fine agosto, vissuto nel modo migliore possibile: in giro in barca per godersi lunghe giornate di sole, bagni, remate sul Sup, ma anche chiacchiere al tramonto e momenti di puro relax. Insomma, una fine estate da sogno.

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Foto da Instagram

Se poi, insieme a tutto questo, ci si mette anche l’amore e la passione che lega le due artiste, allora arriviamo praticamente alla perfezione. Il settimanale Oggi, ripreso dal sito Dagospia, non ha dubbi: quelli di Elodie e Franceska Nuredini sono stati mesi estivi, magici, all’insegna della passione e dell’amore. E non sono mancati i baci: appassionati e poi postati via social. Elodie e la fidanzata  Franceska Nuredini vanno forte e si amano fortissimo. E insieme stanno bene.

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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