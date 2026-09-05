Elodie e Franceska vanno forte e si amano fortissimo

Mare cristallino di fine agosto, vissuto nel modo migliore possibile: in giro in barca per godersi lunghe giornate di sole, bagni, remate sul Sup, ma anche chiacchiere al tramonto e momenti di puro relax. Insomma, una fine estate da sogno.



Se poi, insieme a tutto questo, ci si mette anche l’amore e la passione che lega le due artiste, allora arriviamo praticamente alla perfezione. Il settimanale Oggi, ripreso dal sito Dagospia, non ha dubbi: quelli di Elodie e Franceska Nuredini sono stati mesi estivi, magici, all’insegna della passione e dell’amore. E non sono mancati i baci: appassionati e poi postati via social. Elodie e la fidanzata Franceska Nuredini vanno forte e si amano fortissimo. E insieme stanno bene.

Stefano Mauri