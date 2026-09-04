Alla Juventus (domenica sfida il Milan) basteranno Kolo Muani e Nick Woltemade per rilanciare l’attacco orfano di Dusan Vlahovic?

“Woltemade è una bella chiusura, attaccante di valore. Kolo Muani lo aveva preteso Spalletti, esattamente come Lucumí. Eccellente talento Alajbegovic, mancano un regista e un’alternativa a sinistra. Voto: 7+”.
Questo, il giudizio del giornalista, esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, al calciomercato della Juve. E Pedullà ha ragione: alla Vecchia Signora, un regista in campo, manca da anni. E tale assenza peserà un sacco, soprattutto se Douglas Luiz non riuscirà a accendere il team bianconero con intuizioni veloci. Ma al calciomercato, oggi, si fa soprattutto ciò che si riesce fare. E in attacco, mister Luciano Spalletti, riuscirà a non fa pesare, l’assenza di Dusan Vlahovic nella Juventus di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, i due nuovi attaccanti bianconeri? Lo scopriremo vivendo. E domenica c’è Juventus – Milan.
Stefano Mauri