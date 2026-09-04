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Alla Juventus (domenica sfida il Milan) basteranno Kolo Muani e Nick Woltemade per rilanciare l’attacco orfano di Dusan Vlahovic?

Al calciomercato, oggi, si fa soprattutto ciò che si riesce fare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Settembre 2026
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“Woltemade è una bella chiusura, attaccante di valore. Kolo Muani lo aveva preteso Spalletti, esattamente come Lucumí. Eccellente talento Alajbegovic, mancano un regista e un’alternativa a sinistra. Voto: 7+”.

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Foto da Chatgpt

Questo, il giudizio del giornalista, esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, al calciomercato della Juve. E Pedullà ha ragione: alla Vecchia Signora, un regista in campo, manca da anni. E tale assenza peserà un sacco, soprattutto se Douglas Luiz non riuscirà a accendere il team bianconero con intuizioni veloci. Ma al calciomercato, oggi, si fa soprattutto ciò che si riesce fare. E in attacco, mister Luciano Spalletti, riuscirà a non fa pesare, l’assenza di Dusan Vlahovic nella Juventus di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, i due nuovi attaccanti bianconeri?  Lo scopriremo vivendo. E domenica c’è Juventus – Milan.

 

Stefano Mauri

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Juve Juventus Kolo Muani milan Woltemade
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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