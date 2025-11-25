Manco una candela natalizia in santa pace può inventarsi e provare a vendere Chiara Ferragni

Come ha riportato il sito internet di Rds, Chiara Ferragni, è abituata ai gossip e ai commenti degli hater. Ed era quindi prevedibile che le critiche sarebbero arrivate anche per questo suo progetto, il primo ad essere accompagnato anche da un nuovo logo, ma sicuramente non ci aspettavamo che sarebbero state così dure. Eh già, in vista del Natale, pochi giorni fa Chiara Ferragni ha presentato ai suoi follower un nuovo prodotto, It’s Gonna Be Incredible. E utilizzando le sue parole: “Si tratta di una candela che sa di famiglia, di casa, di latte, di biscotti…”.

Ed è stata anche la sua prima occasione per mostrare il rebranding del logo. E inevitabilmente, gli esperti di gossip hanno ironizzato sul prezzo (40 euro) e sulla scelta dell’imprenditrice di presentare questo progetto per rilanciare la sua carriera. E ancora più duri sono gli esperti di comunicazione che hanno preso in esame questo progetto. In tal senso, secondo l’esperta Ginevra Candidi tutto è stato sbagliato, dalla scelta di vendere un prodotto simile online, alla decisione di non affidare la presentazione del prodotto a un vero e proprio lancio ma a un semplice video social, “bruciandosi” una buona parte delle vendite. Insomma, manco una candela in santa pace può inventarsi e poi provare a vendere Chiara Ferragni.

Stefano Mauri