Annalisa ed Elodie omaggiano l’immensa Ornella Vanoni

Quindi, durante il concerto di sabato al Palazzetto dello Sport di Roma, Annalisa ha omaggiato Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni con Elodie. Le due cantanti, insieme hanno intonato L’appuntamento, uno dei grandi classici di Vanoni.
Un momento emozionante sia per il pubblico sia per le cantanti, che hanno celebrato, come giustamente ha riportato il sito molto informato sui fatti Open, la memoria di una delle voci più iconiche della musica italiana.
Stefano Mauri
