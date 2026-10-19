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Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni cucina per lei e per i loro amici: “Ama cucinare per le persone che ama”

Chiara e Josè formano la coppia del momento. Sono innamoratissimi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

In uno degli ultimi  video condiviso sui social, Chiara Ferragni, come ben sottolineato dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, ha aperto di nuovo le porte della sua casa di Milano per raccontare un pranzo speciale.

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Foto da Instagram

Ai fornelli il compagno José Hernández, appassionato chef amatoriale d’eccezione per preparare delizie per l’imprenditrice, i bambini e gli amici presenti. “José ama cucinare per le persone che ama”, si legge nella didascalia a corredo delle immagini. Il menu scelto per l’occasione? Una selezione curata nei minimi dettagli delle pietanze preferite dall’imprenditrice, ribattezzata “Chiara’s Cravings”.

 

Stefano Mauri 

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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