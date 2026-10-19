Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni cucina per lei e per i loro amici: “Ama cucinare per le persone che ama”

In uno degli ultimi video condiviso sui social, Chiara Ferragni, come ben sottolineato dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, ha aperto di nuovo le porte della sua casa di Milano per raccontare un pranzo speciale.
Ai fornelli il compagno José Hernández, appassionato chef amatoriale d’eccezione per preparare delizie per l’imprenditrice, i bambini e gli amici presenti. “José ama cucinare per le persone che ama”, si legge nella didascalia a corredo delle immagini. Il menu scelto per l’occasione? Una selezione curata nei minimi dettagli delle pietanze preferite dall’imprenditrice, ribattezzata “Chiara’s Cravings”.
Stefano Mauri
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