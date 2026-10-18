La Lazio annienta una bruttissima Juve. La panchina di Luciano Spalletti balla un sacco

Eh già il Tuttocampista Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa, ma alla fine, il forte centrocampista ex Inter è approdato alla Lazio. E a Roma, l’ex nerazzurro sta facendo bene.



Per la cronaca, una brutta, bruttissima Juve ha perso in casa per 3 a 0 contro la Lazio. La truppa laziale allenata da Rino Gattuso ha annientato la Vecchia Signora stravincendo meritatamente il match. E la classifica per i bianconeri è già brutta e complicata. E non si vede la luce in fondo al tunnel. Balla assai la panchina di Luciano Spalletti.

Stefano Mauri