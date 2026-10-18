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La Lazio annienta una bruttissima Juve. La panchina di Luciano Spalletti balla un sacco

Troppo brutti i bianconeri per impensierire la Lazio di Rino Gattuso

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Ottobre 2026
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Eh già il Tuttocampista Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa, ma alla fine, il forte centrocampista ex Inter è approdato alla Lazio. E a Roma, l’ex nerazzurro sta facendo bene.

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Foto da Chatgpt

Per la cronaca, una brutta, bruttissima Juve ha perso in casa per 3 a 0 contro la Lazio. La truppa laziale allenata da Rino Gattuso ha annientato la Vecchia Signora stravincendo meritatamente il match. E la classifica per i bianconeri è già brutta e complicata. E non si vede la luce in fondo al tunnel. Balla assai la panchina di Luciano Spalletti.

Stefano Mauri

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Juve Juventus Lazio Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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