Manuale di sopravvivenza: come prepararsi ai disastri dietro l’angolo

È uscito in questi giorni in edicola, come supplemento alla rivista Crimen Cronaca Vera, un libro che non mancherà di suscitare curiosità nel pubblico per il suo titolo: Manuale di sopravvivenza e, soprattutto, per i sottotitoli: “Prontuario per ogni scenario di crisi. Dallo zainetto delle 72 ore alle scorte per una settimana”.



Di primo acchito, verrebbe da pensare a un divertissement distopico fantapolitico o fantascientifico, invece una coincidenza straordinaria permette di evidenziare che si tratta di un vademecum per limitare gli effetti di disastri concretamente accadibili in un futuro più prossimo di quanto possa sembrare.

Lo scorso 28 aprile alle 12.30 infatti, per cause su cui si sta ancora investigando, la rete elettrica di Spagna e Portogallo ha smesso di funzionare, precipitando i due paesi indietro di due secoli senza la preparazione a rimediare all’improvviso venir meno delle innumerevoli comodità garantite dall’uso diffuso dell’energia elettrica, molte delle quali essenziali per la salute e la stessa vita della popolazione.

Il black out totale è durato sino alle 22, quando è stato ripristinato per il 50% il flusso elettrico normale, poi riportato gradualmente al 100%.

Ebbene, il “Manuale di Sopravvivenza” contempla vari ed utili accorgimenti ( al punto 2.2.11, tra gli “scenari di crisi” viene trattato appunto quello derivante da un blackout) per prevenire e limitare i danni di una caduta dell’alimentazione elettrica prolungata nel tempo.

Un Manuale di sopravvivenza per le emergenze



Naturalmente tra le catastrofi prossime venture di cui il Manuale di sopravvivenza si occupa con stringata ma lucida precisione ce ne sono molte altre, persino più drammatiche. Ne tacciamo per lasciare al lettore il compito di scoprirle.

Ci soffermiamo, invece, sulla filosofia di fondo di una pubblicazione come questa. Essendo abituati, in Italia e in Europa, ad un miglioramento costante, grazie al progresso tecnologico, delle condizioni di vita, tendiamo a dimenticarci che le “magnifiche sorti e progressive” di leopardiana memoria possono in attimo rivelarsi un’illusione, ed è benefico, nient’affatto di malaugurio, prepararsi convenientemente al peggio.Rino Casazza

