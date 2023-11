Heather Parisi nei guai con Mediaset per le sue parole su Amici. Ecco cos’è successo

Mediaset annuncia azioni legali contro Heather Parisi, dopo che la showigril ha rilasciato un’intervista nella quale lasciava supporre che ad Amici fosse tutto preordindato: “Inaccettabile”

Heather Parisi, grossi guai con Mediaset. E tutto a causa di un’intervista nella quale la showgirl ha sostenuto che dietro Amici esista un copione ben preciso a cui non avrebbe voluto sottostare: «Sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa».

UN COPIONE AD AMICI?

La showgirl ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha fatto supporre che nel celebre programma di Maria De Filippi tutto sia in realtà prestabilito: «Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto». E ancora: «Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce». In tutto questo, però, non sarebbe stata coinvolta Maria De Filippi: «Lei non mi diceva nulla ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa».

MEDIASET CONTRO HEATHER PARISI

Ma Mediaset non ci sta. E ha deciso immediatamente di mettere di mezzo gli avvocati, come riporta un comunicato dell’azienda: «Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento».

