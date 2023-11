Ruud Gullit, i figli lo denunciano: “Non ha mai pagato il nostro mantenimento”

Ruud Gullit, l’ex campionissimo rossonero, non avrebbe mai versato i soldi all’ex compagna per mantenere i loro due figli. Ecco l’esorbitante cifra che dovrebbe pagare

Ruud Gullit è stato denunciato dai due figli perchè non avrebbe mai pagato loro i 7200 euro al mese per il loro mantenimento: «Ci deve 500 mila euro».

GULLIT, I FIGLI CONTRO

Si tratta di Quincy Georges e Cheyenne Dil, che oggi hanno rispettivamente 32 e 29 anni. Ma che sarebbero cresciuti solo grazie ai sacrifici della mamma, Cristina Pensa, senza che mai il celeberrimo padre di prendesse cura di loro versando i soldi mensili per il mantenimento.

I GUAI IN FAMIGLIA DEL TULIPANO NERO

L’ex Pallone d’Oro olandese rimase sposato con Cristina, già ex di Ayrton Senna, un solo anno. Poi convolò a nozze altre due volte, l’ultima con Estelle Cruyff, che se ne andò accusandolo di tradimento, ed ebbe altri quattro figli. Di certo i due italiani furono affidati alla mamma. E i giudici stabilirono all’epoca che il campione del Milan versasse 8 milioni di lire al mese a Cristina. Il divorzio sarebbe poi giunto solo nel 2017, dopo una causa iniziata a Londra e terminata a Milano. Solo che quei soldi non arrivarono mai.

ACCORDO NON RISPETTATO

Proprio nel 2017, Ruud firmò un accordo per pagare i debiti pregressi. Ma nemmeno stavolta avrebbe rispettato i patti. Tanto che ora Quincy Georges e Cheyenne Dil hanno deciso di querelarlo, presentando una denuncia alla procura di Vibo Valentia, in cui scrivono: «Nostro padre, oltre a disinteressarsi completamente di noi sotto il profilo economico, ha interrotto ogni rapporto da molti anni. Nemmeno risponde ai biglietti di auguri per le festività».

CRISTINA NON PORTA RANCORE

In tv Cristina, modella che è stata anche tronista a Uomini e Donne ha recentemente raccontato in tv della sua storia con il Tulipano Nero: «Ho continuato a fare la modella e ho incontrato Gullit. Quando stavo per sposarmi con Ruud, mi è arriva la notizia della morte di Senna. Io sono rimasta sconvolta. Gullit si arrabbiò per questo ma ci sono state troppe dicerie sulla questione. Io mi sono appoggiata tantissimo a lui dopo la morte di Ayrton. A Ruud ho dato la sensazione di essere ancora innamorata di Senna, il nostro matrimonio si è incrinato anche per questo». Ma ha aggiunto: «La mia porta è sempre aperta e tu lo sai, mi spiace per i misunderstanding che ci sono stati e per i nostri ragazzi che ti amano. Il passato è passato, guardiamo avanti».

Da Oggi.it