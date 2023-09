Max Del Papa, il video sul vaccino di Radio Libertà censurato su Youtube – ECCOLO

Il drammatico racconto del giornalista e scrittore Max Del Papa a Giulio Cainarca, direttore di Radio Libertà, è stato censurato dall’algoritmo di Youtube poche ore dopo essere stato postato.

Lo racconta lo stesso Max Del Papa sul Giornale d’Italia:

Mi chiama l’amico Giulio Cainarca, direttore di Radio Libertà, mi fa raccontare la mia vicenda: una caduta dallo scooter, la spalla che si spappola e in pronto soccorso un medico ha uno scrupolo, ordina una tac addominale, non si sa mai e così vedono che sono pieno di linfonodi e da quelli, per varie tac, biopsie, ipotesi e controipotesi, concludono per un linfoma e/o mieloma: ben che mi vada, mi aspettano mesi di chemio. L’intervista viene riprodotta su youtube ma in poche ore se non minuti, giusto il tempo di accorgersene, sparisce. Me lo fanno sapere i lettori chenon riescono più ad accedere, sbattono contro il solito annuncio della violazione di chissà quali politiche aziendali. Queste politiche aziendali hanno un nome: fascismo. Eccolo, non c’è bisogno di cercarlo chissà dove, care professoresse democratiche che si sentono ghermite dal diciannovismo, dalla marcia su Roma, cara Anpi, caro PD, cari signori dei vaccini. Perché nella mia intervista io dico fondamentalmente una cosa: che il mio malessere lo sentivo in mille forme, sintomi, effetti e avevo cominciato a sentirlo subito dopo le due dosi, fatte due estati fa, quando regnavano la confusione e il ricatto.

Il video integrale ve lo riproponiamo qui sotto e ve lo riproporremo in altre forme nel momento in cui anche Facebook dovesse censurarlo.

Vale la pena ricordare che l’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, ha appena aggiornato il cosiddetto bugiardino dei vaccini Pfizer e Moderna. In entrambi, per la prima volta in questo mese di settembre, viene scritto che sono stati osservati “casi fatali” dopo la somministrazione di questi vaccini e altri casi finiti in terapia intensiva. Il link al nuovo bugiardino dell’Ema – PFIZER | MODERNA

Giova altresì rammentare che Astrazeneca non fu più somministrato in Italia in seguito a decessi sospetti. In questo caso, invece, nessun giornale ne sta parlando. Buon ascolto.

Manuel Montero