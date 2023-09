Ema e Unione Europea ammettono: “Casi fatali dopo i vaccini contro il Covid”

Le nuove “avvertenze speciali” appaiono in due righe dell’aggiornamento di sicurezza di settembre dei vaccini contro il Covid. Dove? Sui siti dell’Unione europea e dell’Ema. Ecco cos’è cambiato

Casi fatali dopo il vaccino contro il Covid. Ovvero morti dopo il vaccino. A dirlo stavolta non sono i novax o i cosiddetti complottisti, così come vengono ormai bollati tutti coloro che osano nutrire dubbi sulle versioni ufficiali.

No, si tratta proprio degli aggiornamenti di sicurezza su Comirnaty e Spikevax, ossia i vaccini Pfizer e Moderna, del mese di settembre riportati sul sito dell’Unione Europea e dell’Ema. Anche se i cambiamenti, piuttosto significativi, vengono liquidati in due sole righe.

Vediamoli.

VACCINI, IL CASO PFIZER

Per capire come siano cambiate le cose in due frasi, è necessario svolgere alcuni passaggi. Per trovare tutti gli aggiornamenti di sicurezza di Comirnaty bisogna andare sul sito dell’Ue, a questo link.

Il penultimo aggiornamento di sicurezza è quello del 18 luglio 2023, mentre l’ultimo è del primo settembre 2023.

Per trovare le versioni italiane, andate sull’ultima icona di destra che abbiamo segnato in rosso, e scaricate la cartella zip. Estraete il file e cercate la versione italiana, ovviamente caratterizzata dall’estensione _IT.

Se invece volete scaricarla direttamente da Fronte del Blog potete farlo qui:

Aggiornamento di sicurezza del 18 luglio 2023

Aggiornamento di sicurezza del 1 settembre 2023

La parte interessante è quella che evidenziamo in giallo al capitolo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego.

Nel penultimo aggiornamento, alla voce Miocardite e pericardite, era scritto:

Miocardite e pericardite

Dopo la vaccinazione con Comirnaty è presente un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Queste condizioni possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni. Sono state osservate più spesso dopo la seconda dose di vaccino e nei maschi più giovani. I dati disponibili suggeriscono che il decorso della miocardite e della pericardite dopo la vaccinazione non è diverso da quello della miocardite o della pericardite in generale (vedere paragrafo 4.8).

Ma nel nuovo aggiornamento, allo stesso paragrafo e alla medesima voce è riportata una sostanziale differenza:

Miocardite e pericardite

Dopo la vaccinazione con Comirnaty è presente un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Queste condizioni possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni. Sono state osservate più spesso dopo la seconda dose di vaccino e nei maschi più giovani (vedere paragrafo 4.8). I dati disponibili indicano che la maggior parte dei casi si risolve. Alcuni casi hanno richiesto il supporto in terapia intensiva e sono stati osservati casi fatali.

L’ultimo aggiornamento di Comirnaty in italiano con i “casi fatali” è disponibile anche sul sito dell’Ema (l’Agenzia Europea per i medicinali), a questo link ufficiale:

VACCINI, IL CASO MODERNA

La medesima variazione si verifica con Spikevax. Per trovare tutti gli aggiornamenti di sicurezza di Spikevax e comprenderne le variazioni dell’ultimo dal precedente bisogna andare sul sito dell’Ue, a questo link.

Il penultimo aggiornamento di sicurezza è quello del 21 agosto 2023, mentre l’ultimo è del 15 settembre 2023.

A questo punto, per scaricare la versione italiana si deve seguire lo stesso procedimento fatto qui sopra per Comirnaty.

Oppure potete direttamente scaricarlo da Fronte del Blog:

Aggiornamento del 21 agosto 2023

Aggiornamento del 15 settembre 2023

Anche in questo caso, la parte interessante che cambia è quella che evidenziamo in giallo del capitolo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego.

Nel penultimo aggiornamento, alla voce “Miocardite e pericardite”, era scritto:

Miocardite e pericardite

Dopo la vaccinazione con Spikevax esiste un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Queste condizioni possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni dalla vaccinazione. Sono state osservate più spesso dopo la seconda dose rispetto alla prima dose, e più spesso nei maschi più giovani (vedere paragrafo 4.8). Il profilo di rischio sembra simile per la seconda e la terza dose. I dati disponibili suggeriscono che il decorso della miocardite e della pericardite dopo la vaccinazione non è diverso da quello della miocardite o della pericardite in generale.

Nell’ultimo aggiornamento di settembre, invece, l’ultima frase cambia drasticamente:

Miocardite e pericardite

Dopo la vaccinazione con Spikevax esiste un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Queste condizioni possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni dalla vaccinazione. Sono state osservate più spesso in maschi giovani, e più spesso dopo la seconda dose rispetto alla prima dose (vedere paragrafo 4.8). I dati disponibili indicano che la maggior parte dei casi si risolve. Alcuni casi hanno richiesto una terapia intensiva e si sono osservati casi fatali.

L’ultimo aggiornamento in italiano di Spikevax con i “casi fatali” è disponibile anche sul sito dell’Ema (l’Agenzia Europea per i medicinali) a questo link ufficiale:

I link, come avete potuto verificare personalmente, sono quelli ufficiali degli enti europei. Ma la notizia non appare ancora sui principali mezzi d’informazione italiani. L’Italia, giova ricordarlo, è stato il primo Paese occidentale a introdurre l’obbligo vaccinale contro il Covid. E ora?

Manuel Montero