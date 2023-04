Strage di Erba, la verità sul riconoscimento di Mario Frigerio – ESCLUSIVO

Strage di Erba, in esclusiva su Fronte del Blog il podcast/documentario degli autori de Il grande abbaglio. In questa puntata gli audio mai entrati a processo che contraddicono il testimone Mario Frigerio

Quand’è esattamente che Mario Frigerio cambiò versione sulla strage di Erba, passando dall’aver riconosciuto un aggressore mai visto prima, più alto di lui e olivastro ad accusare il notissimo vicino di casa, più basso di lui e bianco?

Tornano ad occuparsi del caso i giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti, che nel febbraio 2008 pubblicarono il libro innocentista IL GRANDE ABBAGLIO – CONTROINCHIESTA SULLA STRAGE DI ERBA, oggi disponibile in versione aggiornata con le scoperte fatte negli anni successivi.

All’interno di questo podcast/documentario su Fronte del Blog, gli autori fanno ascoltare, per la prima volta in maniera completa, tutti gli audio mai entrati a processo del testimone, successivi al suo riconoscimento avvenuto il 20 dicembre 2006 con il comandante dei carabinieri di Erba Luciano Gallorini e nei quali Frigerio non ricordava assolutamente nulla.

Vengono anche mostrati i verbali dei figli del testimone che avevano assistito al colloquio del padre con i carabinieri nei giorni immediatamente successivi all’incontro del 20 dicembre. E nei quali entrambi non parlavano affatto di Olindo Romano, ma di una persona olivastra che Frigerio avrebbe potuto riconoscere da un identikit.

Viene per la prima volta fatto sentire anche l’audio di un’intervista realizzata nel novembre 2007 da Felice Manti con l’avvocato Manuel Gabrielli, legale di Frigerio, nel quale Gabrielli sosteneva di avere “timori” per come il suo assistito aveva cambiato versione dei fatti: tale audio sarà utilizzato dalla difesa di Rosa e Olindo nella richiesta di revisione del processo.

Soprattutto, a proposito delle nuove prove utili alla revisione, viene per la prima volta illustrata la perizia del professor Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia all’università di Padova, secondo la quale Mario Frigerio non avrebbe riconosciuto Olindo nemmeno il 26 dicembre 2006 davanti ai pm: la frase che avrebbe detto loro non sarebbe infatti “subito l’Olindo”, ma “subito l’ho visto”.

«Se questo fatto fosse accertato – spiega Montolli nel podcast –, significherebbe ovviamente che il riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio avvenne nei giorni successivi, quando però le intercettazioni del testimone spariscono misteriosamente nel nulla, dalle 11,49 del 28 dicembe alle 9,55 del 3 gennaio. Se questo fatto fosse accertato, vorrebbe dire che il ricordo di Frigerio mutò da una persona sconosciuta, alta e olivastra al notissimo vicino di casa, basso e bianco proprio nel momento in cui nulla possiamo sapere di ciò che accadde intorno al testimone».

