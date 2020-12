Strage di Erba, la lettera che il supertestimone Abdi Kais scrisse a Cronaca Vera nel 2008

Cronaca Vera in edicola da martedì 1 dicembre pubblica una lettera che il nuovo supertestimone Abdi Kais scrisse al settimanale nel marzo 2008 e nella quale sosteneva di sapere delle cose riguardo la strage

Abdi Kais, 39 anni, è il tunisino che sostiene di avere delle cose da dire sulla strage di Erba avvenuta l’11 dicembre 2006. Kais, che era residente nell’appartamento di Azouz Marzouk e Raffaella Castagna, si trovava in carcere al momento dei fatti.

Ma al settimanale Oggi (GUARDA) e a Le Iene ha raccontato dettagli sulle liti furiose per questioni di droga che i tunisini ebbero con una banda di marocchini. E ancora, che in una cantina della corte di via Diaz fossero custoditi sia la droga che i proventi di essa: denaro contante di cui forse qualcuno voleva impadronirsi.

Non è tuttavia la prima volta che Kais, mai sentito dagli inquirenti, dice di sapere qualcosa. Su Cronaca Vera in edicola il primo dicembre viene infatti pubblicata una lettera che Kais scrisse al settimanale alla fine di marzo del 2008, nella quale sosteneva di poter raccontare dettagli sulla faccenda. E in cui aggiungeva un post scriptum che era stato trasferito dal carcere di Como alla Basilicata proprio dopo la strage e per «la presenza del coniuge di Erba», ovvero Azouz Marzouk.

Si riferiva a tensioni nel carcere?

Manuel Montero

