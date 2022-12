Buon viaggio Mister Sinisa: hai vissuto densamente, ma te ne sei andato troppo presto

Una maledetta forma di leucemia si è portata via Sinisa Mihajlovic. Ecco come lo ricordano moglie e figli

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”.

La morte fa schifo, ma quella di Sinisa è ancora più schifosa. È una maledetta forma di leucemia l’ha portato via troppo presto.

Già. Come scrive la versione in Line della Gazzetta dello Sport, in fondo, ecco sono state due le vite di Sinisa Mihajlovic. Una “prima” e una “dopo”. Non in contrasto, però: non un’esistenza da Dottor Jekyll e una da Mister Hyde. Tutt’altro.

Un filo le ha unite, solido e sempre ben teso: la tenacia e la coerenza. “Prima” Sinisa è stato un grande calciatore e un ottimo allenatore. “Dopo” è stato un uomo che, con il medesimo carattere battagliero che esibiva in campo o in panchina, ha combattuto contro il peggior nemico che possa presentarsi: il dolore. Non si può capire Mihajlovic senza osservare il personaggio da questi due punti di vista.

Anno fa, nella primavera 2014, fu a un passo dal diventare l’allenatore della Juventus e, beh, quel Guerriero di Sinisa, in una squadra di lotta come è paradossalmente la Juve, mah, forse male non avrebbe fatto, soprattutto in Europa.

Buon viaggio Mihajlovic, hai vissuto densamente, ora insegnaci a vivere appieno pure noi.

Stefano Mauri