Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

La dedica, speciale, di Chiara Ferragni al fidanzato artista Josè Hernandez: “Dieci mesi con l’amore della mia vita”

Un disegno al mese per raccontare il loro amore: questo il regalo di Josè a Chiara

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Novembre 2026
blank
Foto da Instagram

Tante foto, di vita quotidiana, acqua e sapone: senza filtri e trucchi, e regali semplici, ma che arrivano dal e al cuore. Soprattutto così e’ l’amore tra Chiara Ferragni e il compagno José Hernandez. E l’imprenditrice e influencer di Cremona, dal fidanzato artista ha ricevuto un dono meraviglioso: un blocco con alcuni disegni (fatti da lui) che raccontano la loro storia d’amore, iniziata dieci mesi fa.

blank

Ah, c’è un’immagine per ogni mese insieme sul taccuino e sono riconoscibili alcuni momenti importanti: il viaggio di questa estate in Perù, documentato con video e foto sui social. E poi: Dieci mesi con l’amore della mia vita” si legge nell’ultima foto, frase abbinata a uno scatto reale dei due innamorati. Innamorata, impegnata, serena, senza filtri e luci effimere, Chiara Ferragni è più bella che mai.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie