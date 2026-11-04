La dedica, speciale, di Chiara Ferragni al fidanzato artista Josè Hernandez: “Dieci mesi con l’amore della mia vita”

Tante foto, di vita quotidiana, acqua e sapone: senza filtri e trucchi, e regali semplici, ma che arrivano dal e al cuore. Soprattutto così e’ l’amore tra Chiara Ferragni e il compagno José Hernandez. E l’imprenditrice e influencer di Cremona, dal fidanzato artista ha ricevuto un dono meraviglioso: un blocco con alcuni disegni (fatti da lui) che raccontano la loro storia d’amore, iniziata dieci mesi fa.

Ah, c’è un’immagine per ogni mese insieme sul taccuino e sono riconoscibili alcuni momenti importanti: il viaggio di questa estate in Perù, documentato con video e foto sui social. E poi: “Dieci mesi con l’amore della mia vita” si legge nell’ultima foto, frase abbinata a uno scatto reale dei due innamorati. Innamorata, impegnata, serena, senza filtri e luci effimere, Chiara Ferragni è più bella che mai.

Stefano Mauri