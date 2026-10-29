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Mister Luciano Spalletti ha “perso” la Juve e chiede scusa ai tifosi delusi. E se John Elkann si muovesse di persona e telefonasse ad Antonio Conte ?

La Vecchia Signora è in crisi. Servono azioni forti per smuovere le acque

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
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Foto da Chatgpt

Dopo il brutto Ko a Genova, contro il Genoa, mister Luciano Spalletti ha parlato chiaro: Dobbiamo metterci qualcosa in più, ammesso che questi calciatori ce l’abbiano. Voglio capire meglio cosa è successo, perché nell’ultima partita di tre giorni fa soprattutto per un’ora l’atteggiamento era stato differente. Bisogna vincere i duelli, anche quando si provano in allenamento. Ora è difficile perché da un po’ non ci alleniamo perché non abbiamo ricambi per dare equilibrio alla fatica. Servirebbe tempo e invece non lo hai. Chiedo scusa ai tifosi” .

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Foto da Chatgpt

Insomma, presa a schiaffi da Baldanzi e i suoi compagni, la fragile Vecchia Signora è crollata di nuovo. E adesso che si fa? Mah… per Antonio Conte non c’è l’economia e l’intenzione di un ritorno alla Continassa. Sousa e Pioli sono i nomi dei possibili traghettatori, secondo il Corriere dello Sport, ma scaldano poco i cuori. Il Deus Ex Machina bianconero Giovanni Carnevali, potesse muoversi subito, piglierebbe forse uno tra De Zerbi e Simone Inzaghi, ma entrambi sono impegnati con altre squadre. E se John Elkann in persona, come anni fa fece suo cugino Andrea Agnelli (era i tempi di Beppe Marotta, ricordate?) si muovessi di persona e telefonasse a Conte?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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