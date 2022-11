Simonetta Cesaroni, le rivelazioni di Carmelo Lavorino: “Ecco chi può averla uccisa”

Il criminologo Carmelo Lavorino, in quest’intervista a Rino Casazza per Fronte del Blog, rivela di aver presentato un esposto alla magistratura romana, indicando una pista concreta sull’omicidio di Simonetta Cesaroni in via Poma e le attività investigative che possono corroborarla, a cominciare dall’audizione di un “supertestimone”, di cui ha fornito nome e cognome

Il professor Carmelo Lavorino parla con il giallista Rino Casazza del delitto di Simonetta Cesaroni in via Poma, caso che ben conosce per averlo studiato fin da subito nei dettagli sia come esperto indipendente di investigazione criminale che come consulente della difesa di uno degli indagati, Federico Valle, prosciolto in sede di indagini preliminari.

IL DELITTO DI SIMONETTA CESARONI

Simonetta Cesaroni fu uccisa il 7 agosto 1990 negli uffici dell’Aiag. Le indagini non hanno mai portato a scoprire l’assassino. Molti gli innocenti accusati e poi scagoniati o assolti in un’inchiesta lacunosa e piena di errori. Ultimo in ordine di tempo, l’ex fidanzato della vittima, Raniero Busco, poi assolto definitivamente.

LE PAROLE DEL CRIMINOLOGO

Lavorino tocca tutti i punti nevralgici dell’inchiesta, a cominciare da quelli segnalati nella relazione finale della Commissione Antimafia della legislatura appena conclusa, e ribadisce le proprie conclusioni sull’identità dell’assassino, fondate sull’interpretazione più corretta delle prove di carattere scientifico.

L’ESPOSTO IN MAGISTRATURA

In quest’intervista a Rino Casazza per Fronte del Blog, il criminologo rivela di aver presentato un esposto alla magistratura romana, indicando una pista concreta sull’omicidio di Simonetta Cesaroni in via Poma e le attività investigative che possono corroborarla, a cominciare dall’audizione di un “supertestimone”, di cui ha fornito nome e cognome.

