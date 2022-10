Lola Daviet, spuntano i video social della presunta killer Dahbia Benkired. Ed è giallo

Lola Daviet, ora si conosce il nome della presunta assassina della dodicenne: Dahbia Benkired. Descritta finora come una clochard ai margini della società, i suoi video social raccontano tutt’altro

Lola Daviet, chi è davvero la presunta assassina Dahbia Benkired? Algerina di 24 anni, espulsa dalla Francia, è attesa da una perizia psichiatrica. Finora la donna è stata descritta come una clochard che viveva ai margini della società.

Deve rispondere di “omicidio aggravato di minore di età inferiore ai 15 anni” e “stupro di minore con atti di tortura e barbarie”.

Lola, il racconto choc dell’ex della presunta assassina: “Era fissata con il satanismo” – GUARDA

Il delitto di Lola Daviet

Per gli inquirenti non ci sono dubbi che l’assassina sia lei, che ha confessato e poi ritrattato. Il suo ex l’aveva descritta così all’emittente BfmTv,: «L’ultima volta che l’ho vista è stato dieci giorni fa. Aveva un po’ perso la bussola, nel senso che parlava da sola. Muoveva le labbra… le chiedevo ‘Ma che dici?’ e lei rispondeva ‘Niente, niente, è fra me e me’».

Lola, 12 anni, trovata morta dentro un baule a Parigi: arrestata una clochard algerina – GUARDA

Sosteneva che avesse visioni oniriche: «Mi ha detto: “Nei miei sogni vedo molto mia madre, non so cosa mi stia dicendo”» Sosteneva che fosse interessata sia al satanismo che all’evangelismo: «Straparlava sulla religione. Mi diceva ‘Mi faccio la croce, voglio essere cristiana, voglio andare in chiesa’. Le ho chiesto perché e mi ha risposto ‘Perché non ne posso più’. Aveva cominciato a entrare nell’evangelismo. L’ho vista disegnare con la penna un triangolo con l’occhio».

Il grande abbaglio, controinchiesta sulla strage di Erba (versione aggiornata) – GUARDA

I video social

Ma ora che il suo nome per intero è stato diramato, sono stati scoperti i suoi video social, postati fino a quattro giorni prima del delitto. La giovane non appare affatto trasandata: è vestita e truccata come le sue coetanee e canta e balla spensieratamente, intonando Stand By Me di Ben E. King, o No della cantante francese Louane, o Calm down dell’artista nigeriana Rema.

Alessia Pifferi, parla il suo avvocato: “Vi racconto chi è davvero” – GUARDA

Sdf ?ça sent le tapin ,la drogue et les roues libres

Et puis un visa étudiant pour passer un C.a.P 😏

On va vivre avec des gens désaxés comme celle ci toute notre vie?#Lola

#DahbiaBENKIRED#PauvreFrancepic.twitter.com/QKV7S2hBZ3 — Ouarda B (@LUNAThamazight) October 20, 2022

Non solo. Su Facebook lascia intendere di avere anche importanti disponibilità economiche, tanto da scrivere: “Le storie migliori sono sul mio conto in banca: pazzie”. E ora in Francia, tutti hanno ripreso a domandarselo: chi è davvero Dahbia Benkired?

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI