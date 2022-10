Tiziana Morandi, chiuse le indagini: 20 capi di imputazione per la Mantide della Brianza

Tiziana Morandi, la Procura di Monza chiude le indagini e contesta una sfilza di reati alla donna che avrebbe narcotizzato e rapinato una decina di uomini.

Ecco tutta l’incredibile vicenda

Tiziana Morandi, diventata nota alle cronache come la “Mantide della Brianza”, potrebbe dover rispondere di venti capi di imputazione. La Procura di Monza ha infatti chiuso le indagini contestandole una sfilza di reati: dalla rapina alle lesioni, dall’utilizzo indebito di carte di credito alla violazione della legge sugli stupefacenti.

Le azioni di Tiziana Morandi

Stanto alle indagini, la donna avrebbe narcotizzato e rapinato una decina di uomini, che ingannava dicendo di essere ora un medico, una una persona «gravemente malata, allo stato terminale».

Sul web la bella 47enne si presentava con il proprio nome e offriva massaggi professionali. Le presunte vittime hanno un’età tra i 27 e gli 84 anni: c’è il 27enne della Val Badia, il brianzolo 67enne, il pensionato irpino di 71. Per gli inquirenti li invitava a casa, scioglieva nelle loro bevande il farmaco (benzodiazepine) e una volta addormentati, s’impossessava dei loro beni.

Per questo è accusata di rapina e lesioni. Uno di loro raccontò al Corriere della Sera: «Ci eravamo anche già incontrati in un centro commerciale, assieme a due suoi amici. In quel caso non era successo nulla di strano. Un anno fa mi ha invitato a casa sua: dopo aver bevuto una bibita, sono crollato in catalessi. Mi sono risvegliato a casa mia. Mancava la catenina d’oro che tenevo al collo e poi, dopo aver controllato il mio estratto conto, mi sono accorto che con il mio bancomat era stato fatto un prelievo di 250 euro di cui non sapevo nulla».

Un pensionato irpino rammentò: «Mi sono svegliato all’ospedale Umberto I dopo essere stato soccorso in stato di incoscienza. Pensavano avessi bevuto: ma non c’erano alcolici nel sangue, in realtà ero stato drogato e lasciato al mio destino. Per me era solo un’amicizia, niente sesso, niente sentimenti. Ci eravamo anche già visti una volta e non era successo nulla. Le cose sono cambiate quando mi ha manifestato l’intenzione di vendere una collezione di monete d’oro, così allora io le ho detto di aver trovato un acquirente a Torino».

Si erano visti al bar, lui le avrebbe detto che le monete erano in macchina. Al risveglio non c’erano più. E la sua carta di credito avrebbe speso 4mila euro.

Il maggiore Amengoni, comandante dei carabinieri della compagnia di Vimercate, disse a Raiuno: «Le indagini sono partite nell’ottobre del 2021 a seguito di un soggetto 83enne residente in Brianza, che è stato ricoverato in ospedale e dall’esame tossicologico è risultato positivo alla benzodiazepina. Ha sporto denuncia dicendo che era stato a casa di una sua conoscente, si era sentito male e quando si è risvegliato è stato trovato senza soldi e senza una catenina».

L’interrogatorio

Tiziana ha chiesto di essere interrogata. Sarà sentita sabato dagli inquirenti. Al momento si trova in carcere dopo un periodo trascorso in ospedale a causa di problemi di salute aggravati dal rifiuto del cibo, iniziato questa estate, dopo l’arresto.

Manuel Montero

