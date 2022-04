Simonetta Cesaroni, parla Paolo Cochi: “Così sbagliarono le indagini su via Poma”

Simonetta Cesaroni, il documentarista Paolo Cochi parla al giallista Rino Casazza del delitto di via Poma. Ed evidenzia, in una lunga videointervista per Fronte del Blog, le lacune nelle indagini: “Ecco dove si sbagliò e da dove ricominciare”

Simonetta Cesaroni, il giallista Rino Casazza torna ad occuparsi per Fronte del Blog, del delitto di via Poma, avvalendosi della puntuale analisi del documentarista Paolo Cochi .

Si tratta della seconda, lunga intervista realizzata da Casazza a Cochi sul caso. Nel primo video furono ripercorsi gli accadimenti del tragico 7 agosto 1990, quando la giovane fu uccisa da un assassino ancora oggi senza nome nella sede dell’Associazione Alberghi della Gioventù di Roma.

Le indagini sbagliate

Questa volta ci occupiamo delle indagini susseguitesi a partire dalla scoperta del corpo senza vita di Simonetta, intorno alle 23.30.

Con alterne vicende queste indagini si sono protratte sino al 2010, mostrando fin dall’inizio rilevanti lacune (per esempio la polizia scientifica non non rilevò impronte digitali, e il medico legale non si premurò di accertare la temperatura del cadavere, e nemmeno della stanza in cui fu ritrovato). Ma perché tutto ciò avvenne?

L’assassino di Simonetta Cesaroni ha un volto?

Pur non sbilanciandosi, Paolo Cochi, autore del documentatissimo saggio”Via Poma oltre la Cassazione. Cronaca di un delitto senza giustizia“, fornisce una traccia per individuare l’identità dell’assassino.

Un assassino che, secondo quanto affermò il padre della vittima, sarebbe scomparso qualche anno dopo il delitto e si troverebbe dentro le carte dell’inchiesta nonostante l’imperfezione e la confusione che l’hanno caratterizzata.

LA VIDEOINTERVISTA A PAOLO COCHI:

