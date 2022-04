Leonardo Facco, arriva ilFACCOquotidiano LIVE SHOW

Leonardo Facco, fondatore del Movimento Libertario, censurato dai social network tradizionali, arriva con un suo show sulla neonata Radio Liberland. Ogni lunedì dal 18 aprile, alle 17

Leonardo Facco, il fondatore del Movimento Libertario cui Youtube cancellò un seguitissimo canale per le sue posizioni contro la gestione della pandemia da Coronavirus da parte del governo italiano, torna con uno show tutto suo.

Chi è Leonardo Facco

Già musicista, editore e giornalista di lungo corso (ha restituito il tesserino da professionista in polemica con la stampa italiana) Leonardo Facco ha scritto alcuni libri choc sul Covid e ha riempito le piazze dei No Paura Day. Dopo la chiusura del suo account Youtube e le mille censure ricevute su Facebook, da tempo ha aperto un canale con 7mila follower su Telegram, da dove continua le sue battaglie.

Radio Liberland

Da una settimana è nata Radio Liberland (ascoltabile online o sull’app ZENO, da Apple Store e Google Play) che si propone di dare voce all’informazione non in linea con quello che viene definito mainstream, un pensiero unico che domina ormai anche (e soprattutto) la Rete.

I social da censurati sono passati a censori. Demonetizzano, nel caso di Google, i media non in linea con le direttive dei governi occidentali. E affidano il giudizio su cosa sia una fake news a ridicoli debunker che si ergono a giudici e che bollano come “non attendibili” notizie differenti dalle versioni ufficiali.

Lo show di Leonardo Facco

Su Radio Liberland Leonardo Facco torna a farsi sentire con la propria voce. A partire dalle 17 del 18 aprile, con ilFACCOquotidiano LIVE SHOW.

Recita il comunicato: “Condotta da Leonardo Facco, la trasmissione è un insieme di news, approfondimenti, brani musicali, ospiti e altro ancora, all’insegna dell’improvvisazione. Divertente e serio, scanzonato e rigoroso ilFACCOquotidiano LIVE SHOW durerà un’oretta circa e non mancherà di ospitare i commenti degli ascoltatori, che saranno parte integrante dello show”.

Con Alessandro Fusillo

Ma non è questo l’unico programma che farà Facco. Il martedì, dalle 18.30 alle 19.30, a partire dal 19 aprile, Leonardo Facco condurrà ATTENTI A QUEI DUE, insieme all’avvocato Alessandro Fusillo, il legale che da due anni difende coloro che non vogliono vaccinarsi contro il Covid o sottoposti alle drastiche misure di lockdown, green pass, sospensioni e sanzioni.

I canali Telegram:

Il canale Telegram di Radio Liberland:

https://t.me/radioliberland

Il canale Telegram de ilFaccoquotidiano:

https://t.me/LeonardoFaccoQuotidiano