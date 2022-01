Roberto Marescotti, il medico morto di Covid definito “no vax”? “Era vaccinato”

(continua dopo la pubblicità)

Dopo la morte del dottor Roberto Marescotti definito “novax” dai media, Fronte del Blog ha chiesto lumi a Leonardo Facco, il fondatore del Movimento Libertario che ha partecipato, come il medico, a vari No Paura Day: “Si era vaccinato per continuare a curare”

Sulla morte del dottor Roberto Marescotti si è assistito purtroppo all’ennesima speculazione. La sua fine è stata infatti usata come una sorta di monito per i non vaccinati, come a dire: occhio che anche i medici novax muoiono di Covid.

Solo che il medico era pienamente vaccinato. Sicchè ci si sarebbe dovuto aspettare titoli diversi. Tipo: “medico morto nonostante il vaccino”. Ma si vede che così non funziona.

A confermare a Fronte del Blog che il dottore era vaccinato è Leonardo Facco, fondatore del Movimento Libertario. Facco, scrittore, 57 anni, già ammalatosi di Covid e guarito senza strascichi grazie alle terapie domiciliari, ha partecipato a vari “No paura Day”, in cui fu ospite anche Marescotti: “Il dottor Marescotti ha curato a domicilio centinaia di persone, molte delle quali le conosco, fino ai primi di dicembre. Sospeso dall’ospedale del Delta, si è vaccinato per tornare a svolgere il suo lavoro, ovvero visitare e curare».

Curioso il fatto che il Corriere della Sera , nel riportare la notizia del decesso, si limiti a scrivere: “Da dottore, esercitava la professione all’ospedale del Delta, a Lagosanto, anche se per un certo periodo era stato sospeso”. La notizia si ferma lì e non dice affatto che infine il medico avesse deciso di vaccinarsi, motivo per il quale la sospensione sarebbe rientrata. Ecco uno screenshot dell’articolo:

Prosegue Facco: «Marescotti si è ammalato ed essendo un uomo solo e senza assistenza di altri medici, probabilmente si è trascurato, è uscito con la febbre ed il freddo per farsi un tampone, poi per comprare medicine. Crediamo abbia sottovalutato la sua situazione (aveva avuto seri problemi oncologici) e si è aggravato. Ha preferito farsi ricoverare per una polmonite bilaterale, poi terapia intensiva e un calvario… siamo tutti attoniti. Ma definirlo medico novax è un insulto».

Manuel Montero