Bruce Willis, le prime immagini dopo l’annuncio della malattia

Bruce Willis, 67 anni, è stato costretto a lasciare il cinema a causa dell’afasia, una malattia che porta all’incapacità di articolare e comprendere le parole

Dopo la notizia choc, ecco le prime immagini mentre abbraccia la moglie Emma Heming

A scattare le foto la figlia Mabel Ray, di appena 9 anni. Ecco il suo commento

Bruce Willis torna a farsi vedere in pubblico. Complici le foto della figlia Mabel Ray, di appena 9 anni, che ha immortalato il papà in un bosco insieme alla mamma, Emma Heming. L’attore, che ha 67 anni, appare sereno e sorridente.

La malattia che ha colpito Bruce Willis

La notizia choc della malattia che ha colpito l’attore è giunta all’improvviso su Instagram in un post firmato da tutti i suoi cari, compresa l’ex moglie Demi Moore. Oltre ovviamente dall’attuale compagna Emma Heming e dai suoi cinque figli dai cinque figli Rumer, 33 anni, Scout, 30, Tallulah, 28, Mabel Ray, 9 e Evelyn, 7.

Recitava così: “Questo è un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo davvero il vostro persistente affetto, compassione e sostegno. Agli straordinari fan di Bruce, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui”.

L’afasia porta all’incapacità di articolare e comprendere le parole e chi ne soffre può arrivare a non riuscire più a produrre frasi di senso compiuto, a leggere, scrivere e fare calcoli. La logopedia è l’unica riabilitazione possibile, ma un recupero è solitamente lungo e difficilmente completo. Nel caso di afasie progressive, la malattia è progressiva e non esiste un vero protocollo di cura.

Addio al cinema

Per questa ragione Bruce Willis è stato costretto a lasciare per sempre il cinema. ha dei progetti tuttora in post produzione, come “Vendetta”, “Fortress: Sniper’s Eye” e “White Elephant”, mentre “Fortress 3” è in pre-produzione e se ne ignora, a questo punto, il destino.

I fan di tutto il mondo sono turbati. Per decenni è stato uno dei “duri” dello schermo, dopo il successo nel 1988 con Trappola di cristallo, diventato un cult dei film d’azione. Al ciclo Die Hard si affiancano strepitosi film di fantascienza come L’esercito delle 12 scimmie e Il quinto elemento, thriller paranormali come Il sesto senso, commedie horror come La morte ti fa bella, e il ruolo dell’anomalo supereroe in Unbreakble. Oltre, naturalmente, all’immortale Pulp Fiction.

Papà nel suo habitat naturale

Ora però è tornato in pubblico grazie alle immagini scattate dalla sua bambina. Mabel Ray, che lo fotografa insieme alla moglie Emma, commenta così su Instagram: “Mamma e Papà nel loro habitat preferito”.

Manuel Montero

