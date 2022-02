Monica Bellucci, vita e successi della regina italiana del cinema

(continua dopo la pubblicità)

Prima di dedicarsi al cinema, Monica Bellucci ha lavorato come modella e in numerosi spot televisivi – Esordisce in televisione diretta da Dino Risi, mentre sul grande schermo debutta nel 1991, in un film dove interpreta una vedova in miseria, che promuove una riffa in cui offre se stessa come premio. Di lei dice: “Non è obbligatorio avere un marito o un compagno; la solitudine non deve farci paura”

Happy Days, quanta nostalgia: tutti i segreti del telefilm – GUARDA

Monica Bellucci nasce a Città di Castello il 30 settembre 1964, figlia unica di Pasquale Bellucci (impiegato di un’azienda di trasporti) e di Brunella Briganti (casalinga). Cresce a Selci-Lama, una frazione di San Giustino, nel castellano. Dopo avere ottenuto la maturità classica nel liceo Plinio il Giovane – a Città di Castello – comincia a lavorare come modella per pagarsi gli studi di giurisprudenza all’Università di Perugia, che poi abbandona nel 1988 per trasferirsi a Milano e dedicarsi completamente alla moda e alla recitazione.

Ricordi La casa nella prateria? Ecco la vera storia degli Ingalls, tra fiction e realtà – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

(continua dopo la pubblicità)

Che fine hanno fatto le dive delle telenovelas? – GUARDA

La libertà assoluta è la chiave della personalità di Monica, che ama i viaggi e l’avventura per incontrare nuove persone e sperimentare i vari sentieri della vita. Ama essere coinvolta in più cose contemporaneamente, purché non la costringano a legarsi a un solo luogo.

Nel suo mondo il cambiamento è costante, e questo le impone adattabilità e coraggio. In un modo o in un altro, i suoi talenti richiedono disciplina e concentrazione, che sono le vere chiavi del suo successo.

Che fine hanno fatto i Jefferson? – GUARDA

Due matrimoni

Da dire che Monica può essere anche percepita come una bambina selvaggia, fino a essere fonte di preoccupazione. Ma la sfida dell’artista è imparare il vero significato della libertà e dalla flessibilità e dalla resistenza del suo corpo fluiscono sicurezza e fiducia in sé. Monica ama assaporare tutto dalla vita: il lavoro, il cibo, i figli, i compagni e le varie esperienze. «A differenza di mia madre e di mia nona, posso vivere la mia femminilità senza rinunce».

È più intellettuale che emotiva, e il suo rapido cervello analitico è in grado di pensare in modo da risolvere i problemi rapidamente e facilmente, tanto da farle dichiarare: «Io abbandono quando mi hanno già abbandonata. Magari mi hanno abbandonato, ma non lo sanno. Io lo so, loro no».

Si è dichiarata agnostica, nonostante abbia ricevuto un’educazione cattolica. Oltre all’italiano parla correntemente il francese, l’inglese, il portoghese e lo spagnolo. Ha inoltre recitato in aramaico, persiano, serbo, latino, in un dialetto del sud francese e in diversi dialetti italiani. Nel settembre 2009 è tra i firmatari dell’appello rivolto alle autorità svizzere per il rilascio del regista polacco Roman Polanski, detenuto in attesa di essere estradato negli Stati Uniti.

La vera storia di Nicole Kidman – GUARDA

Si sposa molto giovane con il fotografo Sex symbol italiano di origine argentina Claudio Carlos Basso, ma i due si separano nel giro di qualche mese. Dal 1990 ha una relazione di circa sei anni con l’attore italiano Nicola Farron, finché sul set del film “L’appartamento” (1996) conosce l’attore francese Vincent Cassel. I due si sposano nell’agosto 1999, a Montecarlo, e avranno due figlie (nate entrambe a Roma): Deva, nel 2004 e Léonie nel 2010.

La vera storia dello Zio Fester, da bimbo prodigio con Chaplin alla famiglia Addams – GUARDA

Che fine hanno fatto i protagonisti de La casa nella prateria? Trovi tutto nel libro Telefilm Maledetti – GUARDA

Una nuova maturità

Nell’agosto 2013 – dopo alcune voci riportate da una rivista francese di gossip – l’ufficio stampa dell’attrice annuncia la separazione di Monica dal marito dopo 14 anni di matrimonio, definendola «di comune accordo».

«Non è obbligatorio avere un marito o un compagno; la solitudine non deve farci paura». Monica ora ha 57 anni, e continua a incarnare la bellezza mediterranea senza troppi patemi d’animo, convivendo serenamente con la sua nuova maturità.

LA VERA STORIA DI FONZIE – GUARDA

Che fine ha fatto Jack Nicholson? La biografia di un re del cinema – GUARDA

«Con l’età è cresciuto il coraggio, perché non lotto più per me stessa, ma per qualcosa che è più importante di me», ha affermato in un’intervista al quotidiano “la Repubblica”.

Oggi è una donna che ama condividere i propri sorrisi anche sui social network, dove annovera ben oltre 4 milioni di follower. Il suo account Instagram è uno fra i più seguiti nel panorama italiano e con grande riscontro anche sul piano internazionale, come dimostra l’uso di più lingue nei post pubblicati. Il successo, però, non ha cambiato la sua indole: resta sempre una donna alla ricerca della propria serenità che, spesso, ritrova nella natia Città di Castello.

George Clooney, vita e segreti di una star di Hollywood – GUARDA

Michelle Pfeiffer, la vera storia di un’icona di Hollywood – GUARDA