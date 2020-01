Caso Morgante, sfregiato dall’acido: il gip decide sulla perizia psichiatrica per Sara Del Mastro

Domani mattina, alle 9,30 al tribunale di Busto Arsizio, si terrà la prima udienza davanti al gip Tiziana Landoni per Sara Del Mastro, la donna di Legnano che lo scorso maggio sfregiò con l’acido Giuseppe Morgante.

L’udienza si tiene dopo che il gup Piera Bossi, accogliendo quanto scritto in memoria dal legale di Morgante, Domenico Musicco, ha respinto il patteggiamento già accettato dalla Procura perché la pena di cinque anni prevista non era «congrua».

L’avvocato Domenico Musicco, legale di Giuseppe Morgante

Il giudice dovrà ora decidere se accettare la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, che ha chiesto il rito abbreviato.

L’avvocato Musicco, presidente di Avisl (Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità), in proposito, commenta: «Non siamo contrari pregiudizialmente ad una richiesta di perizia, se si ravvisasse che l’imputata necessita anche di cure psicologiche. L’importante è che non diventi un mero escamotage per ottenere uno sconto di pena».

