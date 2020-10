Coronavirus, i contagi in Lombardia al 28 ottobre: i Comuni più colpiti in ogni provincia

I contagi nei comuni della Lombardia al 28 ottobre: ecco quali sono ad oggi i dieci comuni con più contagi in ogni provincia lombarda e quelli con più contagi rispetto alla popolazione. Per ogni provincia il numero dei decessi. Dati forniti dalla Regione Lombardia

Oggi in Italia 24991 positivi in più e 205 morti. I tamponi sono o stati 198.952, 24.554 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è intorno al 13%: su 100 tamponi eseguiti 13 sono risultati positivi. Di seguito, i dati lombardi. I dati nazionali su contagi e decessi sono in fondo al post.

Tabella regionale Lombardia: contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi, guariti

Contagi da Coronavirus nella provincia di Bergamo

Contagi da Coronavirus nella provincia di Brescia

Contagi da Coronavirus nella provincia di Como

Contagi da Coronavirus nella provincia di Cremona

Contagi da Coronavirus nella provincia di Lecco

Contagi da Coronavirus nella provincia di Lodi

Contagi da Coronavirus nella provincia di Mantova

Contagi da Coronavirus nella provincia di Milano

Contagi da Coronavirus nella provincia di Monza

Contagi da Coronavirus nella provincia di Pavia

Contagi da Coronavirus nella provincia di Sondrio

Contagi da Coronavirus nella provincia di Varese

Contagi da Coronavirus divisi per regioni

Lombardia 170.526 (+7.558, +4,6%; ieri +5.035)

Emilia-Romagna 50.494 (+1.212, +2,4%; ieri +1.413)

Piemonte 62.445 (+2.827, +4,7%; ieri +2.458)

Veneto 49.135 (+2.143, +4,6%; ieri +1.526)

Marche 12.409 (+351, +2,9%; ieri +380)

Liguria 25.523 (+926, +3,8%; ieri +1.127)

Campania 45.782 (+2.427, +5,6%; ieri +2.761)

Toscana 36.992 (+1.708, +4,8%; ieri +1.823)

Sicilia 19.033 (+708, +3,9%; ieri +860)

Lazio 39.892 (+1.963, +5,2%; ieri +1.993)

Friuli-Venezia Giulia 9.142 (+406, +4,6%; ieri +241)

Abruzzo 9.193 (+434, +4,9%; ieri +345)

Puglia 16.353 (+772, +4,9%; ieri +611)

Umbria 8.273 (+401, +5,1%; ieri +314)

Bolzano 7.187 (+190, +2,7%; ieri +242)

Calabria 4.400 (+196, +4,7%; ieri +234)

Sardegna 8.526 (+362, +4,4%; ieri +174)

Valle d’Aosta 2.803(+77, +%; ieri +57)

Trento 8.353 (+191, +2,3%; ieri +257)

Molise 1.404 (+19, +1,4%; ieri +66)

Basilicata 1.901 (+120, +6,7%; ieri +77)

Morti da Coronavirus dall’inizio della pandemia divisi per regioni

Lombardia 17.357 (+47; ieri +58)

Emilia-Romagna 4.593 (+14; ieri +15)

Piemonte 4.305 (+19; ieri +13)

Veneto 2.355 (+11; ieri +12)

Marche 1.008 (+2; ieri +2)

Liguria 1.733 (+15; ieri +14)

Campania 624 (+17; ieri +20)

Toscana 1.297 (+7; ieri +15)

Sicilia 459 (+10; ieri +10)

Lazio 1.158 (+19; ieri +23)

Friuli-Venezia Giulia 382 (+4; ieri +1)

Abruzzo 534 (+2; ieri +8)

Puglia 699 (+13; ieri +13)

Umbria 114 (+4; ieri +2)

Bolzano 304 (+4; ieri +1)

Calabria 111 (nessun nuovo decesso; ieri +3)

Sardegna 205 (+6; ieri +7)

Valle d’Aosta 157 (+1; ieri +2)

Trento 432 (+5; ieri +1)

Molise 31 (+2, ieri +1)

Basilicata 47 (+3, ieri nessun nuovo decesso)

