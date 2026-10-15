Angelina Mango: strepitosa e intima, con la sua nuova canzone “Vita da adulti”, ci chiede anche cosa siamo diventati

Ricordate? Un fa Angelina Mango pubblicava e lanciava CARAME, il suo album più intimo. Un disco e delicato, uscito dopo un lungo periodo di stop artistico. Adesso, dal 16 ottobre + tempo di “Vita da adulti”, il suo nuovissimo singolo, il suo pezzo che canta cosa più significare crescere, porsi domande e magari, non avere nemmeno tutte le risposte.
E così, l’estate di “Canto d’amore” con Marco Mengoni, Angelina ci riporta nel suo bel mondo con questa Hit, scritta da lei e prodotta da Michelangelo, il braccio destro di Blanco da Vescovato. Canzone da ascoltare, scritta da chi sa ancora emozionarsi, dinanzi alla bellezza, riuscendo pure a riflettere, quando il passato torna a farsi sentire, con i ricordi che bussano al cuore, riproponendo cosa eravamo, ora che siamo qualcos’altro. E “Vita da adulti”, soprattutto, con delicatezza, ci chiede cosa siamo diventati. Grazie per questa Hit Angelina Mango.
Stefano Mauri