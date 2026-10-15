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Angelina Mango: strepitosa e intima, con la sua nuova canzone “Vita da adulti”, ci chiede anche cosa siamo diventati

Michelangelo da Vescovato, braccio destro artistico di Blanco, è il produttore di questo nuovo, bellissimo, brano

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
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Ricordate? Un fa Angelina Mango pubblicava e lanciava CARAME, il suo album più intimo. Un disco e delicato, uscito dopo un lungo periodo di stop artistico. Adesso, dal 16 ottobre + tempo di “Vita da adulti”, il suo nuovissimo singolo, il suo pezzo che canta cosa più significare crescere, porsi domande e magari, non avere nemmeno tutte le risposte.

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Foto da Instagram

E così, l’estate di “Canto d’amore” con Marco Mengoni, Angelina ci riporta nel suo bel mondo con questa Hit, scritta da lei e prodotta da Michelangelo, il braccio destro di Blanco da Vescovato. Canzone da ascoltare, scritta da chi sa ancora emozionarsi, dinanzi alla bellezza, riuscendo pure a riflettere, quando il passato torna a farsi sentire, con i ricordi che bussano al cuore, riproponendo cosa eravamo, ora che siamo qualcos’altro. E “Vita da adulti”, soprattutto, con delicatezza, ci chiede cosa siamo diventati. Grazie per questa Hit Angelina Mango.

 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Blanco michelangelo VIra da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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