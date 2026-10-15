Bolle qualcosa di nuovo e musicale nella pentola artistica di Elodie (l’amore con Franceska Nuredini fa rosicare e sussurrare) e Mahmood?

Ci avete fatto caso? Mentre monta il gossip attorno a Megan Ria, ballerina e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, Elodie e la sua compagna Franceska Nuredini, (la felicità di queste due ultime belle, brave, innamorate e sensualmagiche ragazze dà fastidio? ), la cantautrice, in pausa sabbatica, ma non troppo, ecco ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino un altro grande protagonista della musica italiana: Mahmood.

Nel selfie, i due artisti si trovano in una stazione, e, nella serata di lunedì si trovavano entrambi a Roma per prendere parte alla mostra dei fotografi Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi). Ebbene, inevitabilmente comunque, l’accostamento tra Elodie (sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2027?) e Mahmood, “sussurra” a modo suo il seguente quesito: non è che i due stanno lavorando a una nuova canzone insieme?

Stefano Mauri