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Bolle qualcosa di nuovo e musicale nella pentola artistica di Elodie (l’amore con Franceska Nuredini fa rosicare e sussurrare) e Mahmood?

Il 2027 è in avvicinamento e sarà l'anno del grande ritorno della sensualmagica e brava cantante italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ci avete fatto caso? Mentre monta il gossip attorno a Megan Ria, ballerina e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, Elodie e la sua compagna Franceska Nuredini, (la felicità di queste due ultime belle, brave, innamorate e sensualmagiche ragazze dà fastidio? ), la cantautrice, in pausa sabbatica, ma non troppo, ecco ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino un altro grande protagonista della musica italiana: Mahmood.

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Nel selfie, i due artisti si trovano in una stazione, e, nella serata di lunedì si trovavano entrambi a Roma per prendere parte alla mostra dei fotografi Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi). Ebbene, inevitabilmente comunque, l’accostamento tra Elodie  (sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2027?) e Mahmood, “sussurra” a modo suo il seguente quesito: non è che i due stanno lavorando a una nuova canzone insieme?

 

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini Mahmood Megan Ria
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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