Angelina Mango Chapeau: “Vita da adulti” è una gran bella canzone…

Mi consenta Angelina Mango, perché questa canzone non è in gara al Festival di Sanremo 2027? All’Ariston avrebbe fatto la sua bella figura, come sottolineato da vari media.
Si’ grazie anche alla produzione di Michelangelo, la Mango ha sfornato il suo brano più bello: “Vita da adulti”, dal 2024. Ma quel che conta è che Angelina Mango sia felice, serena e soddisfatta di questa Hit. Brano che sottolinea la maturità artistica di Angelina e che lascerà il segno. E magari l’artista al Festival di Sanremo ci andrà con un pezzo più sanremese, no?
Stefano Mauri
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