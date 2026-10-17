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Angelina Mango Chapeau: “Vita da adulti” è una gran bella canzone…

L’artista sarà in gara al Festival di Sanremo 2027?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Ottobre 2026
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Mi consenta Angelina Mango, perché questa canzone non è in gara al Festival di Sanremo 2027? All’Ariston avrebbe fatto la sua bella figura, come sottolineato da vari media.

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Foto da Instagram

Si’ grazie anche alla produzione di Michelangelo, la Mango ha sfornato il suo brano più bello: “Vita da adulti”, dal 2024. Ma quel che conta è che Angelina Mango sia felice, serena e soddisfatta di questa Hit. Brano che sottolinea la maturità artistica di Angelina e che lascerà il segno. E magari l’artista al Festival di Sanremo ci andrà con un pezzo più sanremese, no?

Stefano Mauri

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Angelina Mango Vita da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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