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Emma Marrone? La vogliono “fidanzare” a tutti i costi, ma lei se ne frega, vive, crea nuova musica e sogna di tornare a recitare. E’ una grande artista

Il nuovo disco da creare, una piena vita tutta da vivere e tante emozioni da regalare, emozionandosi: Emma è lanciata

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non ci abbiano indovinato“. Così l’attore Matteo Martari ha commentato (per il magazine Fanpage) gli ennesimi sussurri di gossip, per la serie a volte ritornano, che lo darebbero fidanzato con Emma MarroneAh generalizzando ci avete fatto caso che talvolta, il sistema, per promuovere: per carità legittimamente, qualcosa o qualcuno, sul gossip, beh soffia un sacco?

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Intanto, Emma Marrone, grande Donna, bella persona e artista completa, lontano dai pettegolezzi, lavora a nuove canzoni, non disdegnerebbe di tornare a recitare e ha ricevuto, in regalo, dallo stesso autore con dedica, il bellissimo libro scritto dal bravo collega Bresh, intitolato “Nessuno ci insegna a cadere”. 

 

Stefano Mauri

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emma marrone Matteo Martari
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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