Emma Marrone? La vogliono “fidanzare” a tutti i costi, ma lei se ne frega, vive, crea nuova musica e sogna di tornare a recitare. E’ una grande artista

“È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non ci abbiano indovinato“. Così l’attore Matteo Martari ha commentato (per il magazine Fanpage) gli ennesimi sussurri di gossip, per la serie a volte ritornano, che lo darebbero fidanzato con Emma Marrone. Ah generalizzando ci avete fatto caso che talvolta, il sistema, per promuovere: per carità legittimamente, qualcosa o qualcuno, sul gossip, beh soffia un sacco?
Intanto, Emma Marrone, grande Donna, bella persona e artista completa, lontano dai pettegolezzi, lavora a nuove canzoni, non disdegnerebbe di tornare a recitare e ha ricevuto, in regalo, dallo stesso autore con dedica, il bellissimo libro scritto dal bravo collega Bresh, intitolato “Nessuno ci insegna a cadere”.
Stefano Mauri