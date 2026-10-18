Annalisa clamorosa con la rivisitazione del brano”Amica”. Tanta roba lei e Madame

Ispirate, straordinarie, uniche e magiche: Annalisa e Madame mixando le loro voci, meravigliose e tipiche, in “Amica”, il brano contenuto nella riedizione dell’album “Ma io sono fuoco” hanno fatto il botto. E sono ascoltatissime. Quindi, sì’, il duetto spacca.

Scritta da Annalisa insieme a Paolo Antonacci, Davide Simonetta e

Julien Boverod, “Amica” nasce come un dialogo immaginario con una persona, In grado di ascoltare, nel momento delicato, difficile, instabile che segue la fine di una relazione. E nella nuova versione, grazie a Madame, quel dialogo, diventa di alto livello musicale e artistico. Fermo restando che come sempre, Annalisa è altissima di suo.

Stefano Mauri