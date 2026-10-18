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Annalisa clamorosa con la rivisitazione del brano”Amica”. Tanta roba lei e Madame

La canzone è ascoltatissima in radio e piace un sacco

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ispirate, straordinarie, uniche e magiche: Annalisa e Madame mixando le loro voci, meravigliose e tipiche, in “Amica”, il brano contenuto nella riedizione dell’album “Ma io sono fuoco” hanno fatto il botto. E sono ascoltatissime. Quindi, sì’, il duetto spacca.
Scritta da Annalisa insieme a Paolo Antonacci, Davide Simonetta e

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Foto da Instagram

Julien Boverod, “Amica” nasce come un dialogo immaginario con una persona,   In grado di ascoltare, nel momento delicato, difficile, instabile che segue la fine di una relazione. E nella nuova versione, grazie a Madame, quel dialogo, diventa di alto livello musicale e artistico. Fermo restando che come sempre, Annalisa è altissima di suo.

Stefano Mauri

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Amica Annalisa madame
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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